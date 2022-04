A Zelensky, Johnson promete contínuo apoio militar à Ucrânia

Segundo a nota, os dois líderes discutiram progressos nos esforços da ONU para garantir a evacuação de civis de Mariupol

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, prometeu, neste sábado, o contínuo apoio militar para que a Ucrânia contenha a ofensiva russa no país. O compromisso foi expressado em conversa telefônica com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de acordo com comunicado do governo britânico.

Segundo a nota, os dois líderes discutiram progressos nos esforços da Organização das Nações Unidas (ONU) para garantir a evacuação de civis de Mariupol, sitiada por forças da Rússia. “O primeiro-ministro e o presidente Zelensky concordaram em manter contato próximo sobre os próximos passos, em coordenação com aliados e parceiros internacionais”, diz o texto.

Estadão conteúdo