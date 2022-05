A Macron e Scholz, Putin diz querer viabilizar exportação de grãos ucranianos

Ainda de acordo com o governo alemão, durante a ligação, Scholz e Macron pediram o armistício imediato

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou neste sábado que deseja viabilizar a exportação de grãos ucranianos, principalmente por via marítima. Em conversa telefônica neste sábado com o presidente francês Emmanuel Macron e o chanceler alemão, Olaf Scholz, Putin também defendeu a possibilidade de aumento da oferta russa de fertilizantes e produtos agrícolas.

Segundo nota do governo alemão, Putin também prometeu que a abertura do cinturão de minas colocado para proteger os portos ucranianos para permitir a exportação de grãos por meio de navios não seria usado pela Rússia para ações ofensivas. “A Rússia está pronta para ajudar a encontrar opções para a exportação de grãos sem impedimentos, incluindo a exportação de grãos ucranianos dos portos do Mar Negro”, informou o Kremlin, em nota, após o telefonema.

“Um aumento na oferta de fertilizantes e produtos agrícolas russos também ajudará a reduzir as tensões no mercado global de alimentos, o que, é claro, exigirá o levantamento das restrições de sanções relevantes”, acrescentou a nota.

Ainda de acordo com o governo alemão, durante a ligação, Scholz e Macron pediram o armistício imediato e a retirada das tropas russas. Também solicitaram ao presidente russo que se engaje em sérias negociações diretas com o presidente da Ucrânia e encontre uma solução diplomática para o conflito.

Estadão Conteúdo