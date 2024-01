5 mortes confirmadas após colisão de aviões no Japão

POST PATROCINADO

Do avião da Guarda Costeira, apenas o piloto conseguiu se salvar. Os outros cinco ocupantes não conseguiram sair

Cinco pessoas a bordo de um avião da Guarda Costeira japonesa morreram nesta terça-feira (2), após uma colisão com um avião comercial na pista do Aeroporto Internacional Haneda de Tóquio, anunciou o ministro dos Transportes, Tetsuo Saito.

“Quanto ao avião da Guarda Costeira, fomos informados de que o capitão se salvou, e se confirmou a morte de cinco pessoas”, disse o ministro à imprensa local.

O acidente

Nesta terça-feira (2), um avião pegou fogo no Aeroporto de Haneda, em Tóquio, no Japão, após uma colisão com uma aeronave da Guarda Costeira, que levaria ajuda para a região que foi atingida por um terremoto no primeiro dia do ano. Estavam a bordo 367 passageiros, e todos foram retirados a tempo.

Do outro avião, porém, apenas o piloto conseguiu sair da aeronave. Os outros cinco ocupantes não conseguiram se salvar.