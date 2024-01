Vídeo: avião com quase 400 passageiros pega fogo no Japão

O avião teria batido em outra aeronave, da Guarda Costeira, que levaria ajuda a região atingida por terremoto

Nesta terça-feira (2), um avião pegou fogo no Aeroporto de Haneda, em Tóquio, no Japão, após uma colisão com uma aeronave da Guarda Costeira, que levaria ajuda para a região que foi atingida por um terremoto no primeiro dia do ano. Estavam a bordo 367 passageiros, e todos foram retirados a tempo.

Imagens captadas pela emissora pública NHK mostraram o avião da Japan Airlines deslizando na pista, em chamas.

O avião da Guarda Costeira tinha seis pessoas a bordo e estava indo levar ajuda às cidades atingidas pelo terremoto, mas também teria ficado em chamas após a colisão. O piloto teria conseguido escapar, mas as outras cinco pessoas ainda seguiam desaparecidas.

Reportagem em atualização.