Filho de Andressa Urach afirma que acha ‘normal’ gravar os conteúdos adultos da mãe

Durante sua participação no programa Super Pop, Arthur Urach revela que não se incomoda ao assistir e gravar os conteúdos da mãe na hora H.

Meus amores, na noite desta última quarta-feira (27), Arthur Urach, filho da modelo Andressa Urach participou do programa ‘SuperPop‘ comandado pela apresentadora Luciana Gimenez. E durante a entrevista, ele afirmou que é ‘normal’ para ele assistir e gravar os conteúdos picantes de Andressa Urach, sua mãe.

Ainda assim, Luciana Gimenez questionou: “Eu não gosto de julgar, eu não julgo ninguém, mas eu digo assim: Pra você é tipo normal [gravar as cenas de Andressa] “, questionou a apresentadora. O jovem deu a seguinte resposta: “Então, pra mim é muito normal, porque tem que saber separar o profissional do cotidiano. Quando é no profissional a gente tem um roteiro, grava as cenas, temos toda uma produção ali “, garantiu ele

Obviamente com uma entrevista bem polemica como essa,a web repercutiu horrores sobre a situação e um internauta escreveu no Twitter:

“ Mds, o mundo tá perdido msm“, disse um.

“Às vezes eu olho para esse programa e tenho uma pena da RedeTV!, sério mesmo. A Luciana Gimenez merecia mais do que isso, ela está super acomodada “, disse