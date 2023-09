“Não consigo trabalhar”, diz motorista que atropelou Kayky Brito sobre trauma

Em sua entrevista ao Encontro desta quinta (28); o motorista Diones Coelho Silva desabafou sobre sua vida pós acidente.

Na manhã dessa quinta-feira (28), Diones Coelho, o motorista envolvido no atropelamento sofrido pelo ator Kayky Brito, contou em detalhes como está a sua vida após o acidente e ainda revelou que ainda tem dificuldade para voltar a trabalhar como motorista de aplicativo, por se lembrar do atropelamento. “Não consigo trabalhar”, lamentou ele.

O profissional contou que, com o dinheiro que arrecadou com uma vaquinha online, ele conseguirá pagar o conserto do carro que usava na madrugada do ocorrido. Mas que não pretende voltar a usá-lo após o conserto.

“Vou comprar outro carro pra trabalhar, esse aí não tenho mais condições de entrar. Um dos aplicativos [de transporte] me bloqueou e depois me desbloqueou novamente. Me ligaram e ofereceram um carro [para trabalhar] por trinta dias. Mas não consigo, ficou o trauma. Vejo uma pessoa na calçada e fico com medo [de a pessoa atravessar na frente do carro]. Aí volto pra casa, não consigo”, confessou. “Tenho procurado ajuda psicológica. A gente precisa de ajuda de um profissional. Não tenho conseguido sair, não tenho vontade, coragem de pegar um volante pra dirigir. Estou buscando ajuda pra pode atender as pessoas como sempre fiz.”

Na quarta-feira (27), foi divulgado um vídeo gravado de dentro do carro de Silva, que mostrou o impacto do atropelamento e as reações dele e da passageira. O motorista admitiu que nem gosta de ver este vídeo.

“O trauma ainda carrego. É um video que nem gosto de ficar vendo, relembra o momento. Às vezes nao consigo dormir, tenho tido crises de ansiedade. Sou uma pessoa tranquila, reservada, e da noite pro dia a vida vira 360°. Tem sido assustador”, revelou.