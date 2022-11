Lula faz na COP27 primeiro discurso internacional depois de eleito

O presidente eleito do Brasil, Lula da Silva (PT), fará na tarde desta quarta (16) um pronunciamento na COP27, conferência do clima da ONU

SÃO PAULO, SP

O presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fará na tarde desta quarta (16) um pronunciamento na COP27, conferência do clima da ONU que este ano acontece em Sharm El-Sheikh, no Egito.

Será o primeiro discurso internacional do petista desde que ele venceu as eleições no fim de outubro. A fala está prevista para começar por volta das 12h15 de Brasília (17h15 do Egito).

Lula foi convidado para ir à COP27 por uma comitiva de governadores de estados da Amazônia Legal. O presidente Jair Bolsonaro (PL) não viajou ao Egito e está sendo representado no evento por seu ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite.

A agenda do presidente eleito começou com um encontro com enviados especiais do clima da China, Xie Zhenhua, e dos Estados Unidos, John Kerry, na terça (15).

Na manhã desta quarta (16), Lula participou de um encontro com governadores brasileiros e disse que pedirá à ONU para que a edição de 2025 da COP seja realizada na Amazônia.