Indústria do entretenimento adulto cresce na Pandemia e ultrapassa sites como CNN, Netflix e Amazon

Apesar de todo o tabu que envolve a indústria pornográfica, uma coisa não podemos negar: é uma indústria altamente lucrativa, que movimenta bilhões por ano e alcança números de acesso que superam sites como CNN, Netflix, Amazon e Twitter.

Para se ter uma ideia, essa indústria tem faturamento maior em comparação com grandes ligas esportivas americanas como a Major League Baseball, a NFL e a NBA juntas.

A empresa MindGeek, dona da Pornhub, Brazzers e YouPorn e RealityKings está no Top 3 das empresas com maior consumo de banda no mundo, sendo as outras duas Google e Netflix. Pornhub tem mais acessos mensais do que Netflix, Amazon e Twitter juntos e a cada segundo são gastos 3 mil dólares em pornografia. Um dos sites de maior destaque da indústria pornô, o Xvideos, é maior que CNN, Dropbox e New York Times combinados.

Aumento exponencial no consumo de pornografia na Pandemia

Em março de 2020, quando as autoridades determinaram o início do isolamento social, a maior plataforma de filmes adultos Pornhub, anunciou a liberação, por um mês, do acesso premium gratuitamente aos seus usuários, como forma de estimular que as pessoas ficassem em casa. Com a ação, a plataforma constatou o aumento em 39,2% no consumo de seus vídeos no Brasil. Os dados foram divulgados na seção de Insights do site.

Essa crescente foi percebida também pelo canal de TV por assinatura Sexyhot, que identificou 31% a mais de visualizações entre os dias 14 e 19 de março daquele ano.

Conforme divulgação da empresa norte-americana Netskope Security Cloud, apenas no primeiro semestre de 2020, houve um incremento de 600% no acesso à pornografia na rede mundial.

Outra plataforma que também aumentou sua importância neste mercado é o site OnlyFans. O propósito desse serviço de conteúdo é possibilitar que o usuário pague para ter acesso a conteúdos exclusivos de atores, atrizes e modelos, demais personalidades. O conteúdo é diverso, mas o que predomina em termos de produção é a que está vinculada ao entretenimento adulto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Infográfico revela números da indústria pornográfica

Conforme informações do infográfico acima, é possível comprovar mudanças nos aspectos de comportamento dos indivíduos em relação ao consumo de pornografia. Além da lucratividade que essa indústria gera, mudanças de hábitos são criados, tais como o acesso à pornografia em pleno ambiente de trabalho, aumento no tempo de uso do celular para essa finalidade e crescimento nas pesquisas relacionadas a pornografia em buscadores como o Google.

Pesquisa analisou a demanda dos Brasileiros por pornografia

Uma pesquisa publicada no G1 feita pela Quantas Pesquisas, identificou perfis de consumidor de pornografia no Brasil. São eles:

Status Porn – 25% do público consultado. Gosta de material bem produzido e atual; assiste na TV e no computador e gosta de ressaltar que entende de pornografia. Assiste, preferencialmente sozinho. Percentual é de 83% de homens e 17% de mulheres.

Narciso das Telas – 20% do público avaliado na pesquisa. Prefere pornografia com excelente qualidade e sabe o nome de atores, atrizes e diretores. Conforme a pesquisa observa a pornografia como algo natural. Assiste no computador ou celular e pode estar sozinho, com amigos ou acompanhado de outra pessoa. O percentual é de 76% homens e 24% mulheres.

Fast Porn – 22% do público consultado entra nesse grupo. Consome pornografia para alterar a rotina, seja de forma solitária ou acompanhado. Mas a predominância é por quem está sozinho. O percentual total se divide em 68% do público masculino e 32% do feminino.

Pornograficamente correto – Esse percentual chega a 17% do público. Aprecia e consome pornografia com estilo, obtenção de forma segura e que seja voltada para ser um complemento inspirador para o sexo. Nesse grupo, a presença das mulheres é muito forte. Assiste na TV, principalmente. A divisão é de 57% para homens e 43% de mulheres.

Ocasional – Representa o menor grupo avaliado. Chega a 16%. Pornografia é algo ocasional, não tem conhecimento aprofundado sobre o segmento. Assiste na TV e na internet, sem informar se olha o conteúdo sozinho ou acompanhado. A divisão do grupo está em 78% de homens para 22% de mulheres.

A pesquisa foi realizada a partir de 1130 entrevistas por telefone em cinco regiões metropolitanas: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Curitiba. A partir desse contato com homens e mulheres, integrantes de classes sociais da A até C, com todos maiores de 18 anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outro levantamento publicado(em inglês) pelo Pornhub, mostra como foi o comportamento dos brasileiros no site em 2021. É possível saber quais foram os termos mais buscados, categorias mais visitadas e pornstars mais procuradas pelo público do Brasil. Acompanhe abaixo:

Fonte: Pornhub Insights(sem link)

Sites pornôs estão entre os 10 mais visitados no mundo

Esse poder de atrair acessos a conteúdo adulto faz com que gigantes do segmento estejam entre os 10 sites mais visitados no mundo.

Em uma lista com impérios da internet como Google, YouTube, Facebook, Wikipedia, o XVideos está em 8º com 3,7 bilhões de acessos no mês de julho de 2021. Já o seu concorrente, o PornHub está em 10º, com 3,6 bilhões de acessos no mesmo período, conforme dados divulgados pela Statista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como essa indústria acompanha os avanços tecnológicos, podemos imaginar que esse segmento de mercado tende a continuar crescendo no Brasil e no mundo, trazendo novidades, inovações e facilidade para o consumo de conteúdos desta natureza.