Ibaneis lança CDRU e assina decreto sobre regularização de igrejas

Na manhã desta terça-feira (5), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha lançou o edital de licitação de Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) e assinatura de decreto sobre regularização de igrejas, templos e entidades de assistência social. O evento foi realizado no Salão Branco do Palácio do Buriti e transmitido ao vivo pela Agência Brasília.

Estiveram presentes alguns secretários do GDF, como o secretário da família e da juventude, Rodrigo Delmasso, o secretário de Estado, José Humberto, o secretário de Desenvolvimento urbano e Habitação, Marcelo Vaz e o secretário de Obras e Infraestrutura e presidente da Terracap, Izídio dos Santos.

Alguns deputados da CLDF também marcaram presença, entre eles estiveram Júlio César Ribeiro, João Cardoso, João de Castro, Pepa, Iolando Almeida, Rafael Prudente, Gilvan Máximo, Rogério Morro da Cruz.

“Estaremos de portas abertas para as igrejas, templos e entidades para a regularização de seus terrenos”, disse Delmasso. O secretário da Família e da Juventude exaltou o crescimento do GDF na gestão Ibaneis. ” Quando o governador Ibaneis assumiu, aceleramos como Ayrton Senna.”

Após discurso de todas as autoridades presentes, Ibaneis fez a assinatura e entregou em mãos as escrituras para os donos das igrejas. A regularização contempla igrejas e templos de todas as religiões e matrizes.

Após as entregas, Ibaneis Rocha exaltou mais um projeto concretizado em sua gestão. “Nós viemos em uma batalha desde janeiro de 2019, sei desse problema de regularizações desde que eu estava na OAB. Chegamos no governo com uma equipe montada que sabia da importância das entidades religiosas e assistenciais.”

O governador do Distrito Federal reiterou que tem como objetivo regularizar todos os terrenos de igrejas, templos religiosos e entidades de assistência social.