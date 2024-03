PCDF desmantela organização criminosa especializada em aplicar golpes do falso empréstimo em idosos

Sete indivíduos foram detidos em flagrante por associação criminosa

Na última segunda-feira (4), a 5ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal (Asa Norte) deflagrou a operação “Bad Credit” com o intuito de desbaratar uma organização criminosa especializada em golpes contra idosos.

De acordo com a Polícia Civil, sete indivíduos foram detidos em flagrante por associação criminosa e corrupção de menores, enquanto outros três adolescentes foram autuados por atos infracionais análogos à associação criminosa.

Além das prisões, a PCDF cumpriu mandados de busca e apreensão em uma empresa de crédito situada no Setor Comercial Sul, bem como na residência do representante legal da entidade, morador de Águas Claras.

Durante as diligências, os policiais constataram que a empresa estava em pleno funcionamento, com dois idosos sendo atendidos no momento das buscas, prestes a cair no golpe arquitetado pela quadrilha.

As investigações revelaram que a associação criminosa era especializada no golpe do desconto indevido em cartões. Os criminosos, valendo-se de centrais telefônicas, entravam em contato com as vítimas, frequentemente idosos e pensionistas, apresentando-se como representantes do INSS. Sob a falsa alegação de descontos indevidos nos benefícios, induziam as vítimas a comparecerem à empresa para “recuperar” os valores alegadamente subtraídos.