Empresária transforma desafios em oportunidades e ganha destaque produzindo emoções em cores e texturas

A Mistercryl contou com o apoio do Sebrae no DF em sua fase de amadurecimento e também busca transmitir bem-estar e conforto consumidor final

A advocacia parecia ser o caminho mais provável para a brasiliense Aline Barbosa trilhar e construir uma carreira de sucesso. No entanto, o destino reservou um roteiro muito diferente, levando a hoje empresária a enfrentar desafios únicos. Ela precisou assumir a responsabilidade de tomar decisões importantes, lidar com incertezas, e assumir riscos financeiros. Além disso, construiu uma mentalidade resiliente e adaptável para enfrentar as constantes mudanças e adversidades do mundo dos negócios.

Aline teve um impulso decisivo para ingressar no universo empresarial vindo de sua família, especificamente de seu pai. A ideia era que a jovem, na época com 24 anos, colaborasse com a gestão da Mistercryl, uma marca brasiliense fundada em 2008 com a missão de transformar ambientes por meio de cores e texturas, transmitindo emoções, bem-estar e conforto. Logo ao assumir responsabilidades, Aline identificou processos que precisavam de correção. Alguns materiais usados na produção das tintas, por exemplo, apresentavam variação de consistência e qualidade, o que levou os poucos clientes da marca naquela época a devolver os produtos.

O sinal de alerta foi acionado e Aline foi a São Paulo em busca de qualificação, a fim de compreender melhor os processos de produção da fábrica. Ao retornar para o Planalto Central, Aline buscou apoio do Sebrae no Distrito Federal. “O meu currículo como empresária é composto em 90% de cursos e atividades oferecidas pelo Sebrae. É um grande parceiro na construção da minha jornada empresarial”, afirma ela.

Entre as atividades desenvolvidas com a instituição, destacam-se cursos de logística, atendimento ao cliente e o Seminário Empretec, um programa de capacitação desenvolvido pelo Sebrae com o objetivo de estimular o desenvolvimento de características empreendedoras. Com determinação e dedicação, em 2012, a empresa começou a expandir sua linha de produtos e ampliar seu espaço no mercado, atuando não apenas com a produção de tintas, mas também com texturas, massas, resinas, entre outros, comprometendo-se em impactar não apenas casas e escritórios, mas também vidas.

Em 2016, a empresa foi convidada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do DF (Senai/DF) e pelo Sebrae no DF a fazer parte de um projeto de implantação da Indústria 4.0, o que resultou na construção de uma nova fábrica em Santa Maria. Antes, a sede da empresa ficava em Samambaia, uma região não industrial. Com a entrada no projeto, Aline abriu ainda mais as portas da empresa para consultores do Sebrae e começou a ter contato com soluções visando aprimorar processos com foco na sustentabilidade, um aspecto priorizado nas operações da Mistercryl, que já adotou a energia fotovoltaica, o reuso de água, o tratamento de resíduos, a coleta seletiva e reinvestimento das receitas provenientes da reciclagem no bem-estar dos colaboradores.

A participação no Programa ALI (Agentes Locais de Inovação) também foi fundamental para o amadurecimento da empresa de Aline. Ela já foi atendida pela solução em três diferentes ciclos e, assim, conseguiu compreender melhor as necessidades de seus clientes e melhorar o processo de entrega de seus produtos. “Foi graças às conexões de informação proporcionadas pela nossa participação no programa que colhemos resultados. Percebemos que os clientes finais queriam uma entrega mais rápida. Reestruturamos internamente o processo de carregamento dos carros, mudamos o horário de trabalho de alguns colaboradores e ajustamos mais alguns aspectos. A nossa entrega, hoje, é feita em até 48 horas”, explica.

Em toda a sua trajetória, a Mistercryl estabeleceu parcerias importantes, colaborando com educadores, faculdades, grafiteiros e até mesmo capacitou detentas reclusas na Penitenciária Feminina do DF. Esta última ação consistiu em uma parceria firmada com o Grupo Mulheres do Brasil, o Senai e o Sistema Prisional do Distrito Federal para a realização do projeto “Pintando Oportunidades”. Essa iniciativa pioneira no sistema público promoveu a transformação e capacitação de mulheres privadas de liberdade custodiadas na Penitenciária Feminina do DF, e já utilizou mais de 2 mil litros de tintas, massas, texturas e grafiatos, entre outros materiais em duas turmas.

As 32 reeducandas já beneficiadas pela iniciativa aprenderam a recuperar as paredes das próprias instalações, receberam certificados e estão preparadas para ingressar no mercado de trabalho.

A marca está em franca expansão para atender diretamente ao consumidor, por meio da sua loja online, e também por meio da criação de uma nova linha de produtos, o esmalte sintético, ampliando o espectro de atuação da empresa. Aline tem como ambição continuar evoluindo e inspirando, à medida que busca obter a certificação ISO 9001, concluir a implantação da Indústria 4.0 e fornecer suas tintas e demais produtos para mais clientes fora de Brasília.

A MisterCryl ostenta, ainda, o selo de qualidade do INMETRO. A certificação assegura que qualquer produto comercializado pela marca foi testado e aprovado dentro das normas técnicas do segmento da construção civil, garantindo a segurança. A empresa é a única indústria de tintas e revestimentos do segmento no DF a ter produtos certificados pelo instituto.

Com uma visão empreendedora que equilibra inovação, responsabilidade social e ambiental, Aline deseja continuar fazendo com que a Mistercryl se destaque como uma empresa dedicada a ir além da excelência na fabricação de tintas. Seu compromisso com a qualidade, sustentabilidade e impacto social a posiciona não apenas como uma referência regional, mas também como um exemplo de empreendimento com impacto positivo.

A Mistercryl produziu mais de 5 milhões de litros de tintas em 2023, registrando um crescimento de mais de 20% em relação ao ano anterior.

A empresa conta com mais de 35 colaboradores diretos e 10 indiretos, e já atendeu mais de 1000 clientes recorrentes no modelo B2B em um raio de até 200 km ao redor de Brasília. Adicionalmente, a marca atende, pontualmente, clientes em outras regiões do Brasil.

Informações são da Agência Sebrae de Notícias