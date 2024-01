Hran é referência em urgência odontológica 24h

Os atendimentos também abrangem hemorragias odontológicas e condutas pré-cirúrgicas de preparo dentário a pacientes internados no hospital

Com atendimento 24 horas, o Hospital Regional da Asa Norte (Hran) é referência na área odontológica. Segundo a Secretaria de Saúde, a unidade atende, em média, 900 pacientes por mês. As consultas são por livre demanda, bastando o usuário procurar o pronto-socorro com documento de identificação com foto.

Quadros como dor de dente, traumatismos e infecções de origens dentárias são as queixas mais comuns por parte dos pacientes que procuram a urgência, segundo a odontóloga Alessandra Fernandes, referência técnica distrital (RTD) em saúde bucal da Secretaria de Saúde (SES-DF). Os atendimentos também abrangem hemorragias odontológicas e condutas pré-cirúrgicas de preparo dentário a pacientes internados no hospital.

“O pronto-socorro odontológico do Hran é o único serviço de urgência odontológica que funciona 24 horas, sete dias por semana, no Distrito Federal, sendo de extrema importância para a população”, afirma Alessandra. “É nele que a população tem as suas demandas atendidas, principalmente em horários noturnos e nos fins de semana em que as UBSs [unidades básicas de saúde] estão fechadas.”

Especialidades diversas

O diretor do Hran, Paulo Henrique Gondim, afirma que, durante seus 39 anos de serviços prestados, a unidade hospitalar se consolidou como referência em saúde em outras especialidades. “Durante a pandemia de covid-19, o Hran tornou-se a unidade de combate ao coronavírus, salvando inúmeras vidas”, lembra. “Por meio da equipe assistencial e de gestão, buscamos entregar à população um atendimento de excelência em saúde pública”.

Distribuídas nos sete andares do hospital, as unidades de internação, com um total de 286 leitos, realizam o tratamento integral aos pacientes, dentro das múltiplas especialidades médicas. O pronto-socorro do Hran, atualmente, passa por revitalização. O local atende urgência e emergência nas áreas de cirurgia geral, cirurgia plástica, clínica médica, odontologia, ginecologia e obstetrícia, oftalmologia e queimados.

O Hran também é referência no atendimento a vítimas de queimaduras no DF, e em 2023 foi credenciado pelo Ministério da Saúde como centro transplantador de pele. Por ano, a Unidade de Queimados atende cerca de 3 mil pacientes. As pessoas atendidas recebem cuidados de uma equipe multidisciplinar, mesmo após a alta hospitalar.

Mais serviços

O pronto-socorro de queimados do Hran funciona 24 horas, todos os dias. Após os primeiros cuidados, caso seja preciso, o paciente é encaminhado para a internação. A unidade, além de atender moradores do Entorno do DF, é referência para o Centro-Oeste, o norte de Minas Gerais e o oeste baiano.

Já o Centro de Referência Interdisciplinar em Síndrome de Down (CrisDown) do hospital é referência não apenas no Distrito Federal e Entorno, mas para outros estados. Há uma década, a unidade traz em sua trajetória o acolhimento a mais de duas mil famílias, por meio de uma equipe especializada com médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, enfermeiras e fonoaudiólogas.

Outro destaque é o ambulatório de atendimento às pessoas com fissuras labiopalatais (lábio e céu da boca), que reúne uma equipe multiprofissional de 17 profissionais. São cirurgiões plásticos, cirurgiões dentistas, fonoaudiólogos, psicólogos, médicos pediatras, otorrinolaringologistas, nutricionistas, enfermeiros, técnicos em enfermagem e voluntários da área administrativa.

No início de 2021, o Hran passou a contar com dois ambulatórios dentro do setor de urologia para consultas na especialidade de andrologia. A área é dedicada ao diagnóstico, prognóstico e tratamento a doenças de função sexual e do sistema reprodutivo masculino. O ambulatório de andrologia também se tornou referência no cuidado à saúde do homem no DF.

O Hran é destaque ainda em cirurgias plásticas, na técnica de cirurgia bariátrica por meio de laparoscopia, nos resultados alcançados pela Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional (EMTN) e no laboratório do sono, além de ser credenciado como hospital ensino junto ao Ministério da Educação e Ministério da Saúde.

As informações são da Agência Brasília