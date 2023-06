Gusttavo Lima dá show de estrelismo e diminui o tempo de show do cantor Flávio José

O cantor sertanejo acabou tomando cerca de 30 minutos do show do cantor paraibano, que fez questão de falar sobre o assunto no palco.

Gente, cá entre nós a pessoa tem que estar no auge do estrelismo e da arrogância para atrapalhar o show de outro artista para se beneficiar desse tempo. Ao meu ver é muita falta de respeito! Para quem não está entendendo do que eu estou falando, na noite de ontem (02), o cantor paraibano Flávio José, que se apresentou n’O Maior São João do Mundo, em Campina Grande, teve o tempo de seu show reduzido de última hora.

A apresentação que deveria ter 1h30min de duração, teve que acabar cerca de 30min mais cedo, porque o cantor principal da noite, o sertanejo Gusttavo Lima, decidiu que gostaria de antecipar o seu show, fazendo com que sua apresentação chegasse a ter 2h30min de duração.

“A Arte Produções informa que o cantor Gusttavo Lima irá antecipar a apresentação no Parque do Povo, começando às 0h30. A antecipação aconteceu a pedido do próprio cantor, o show do artista n’O Maior São João do Mundo será estendido e vai durar cerca de 2h30”, notificou a produtora.

No palco, o cantor Flávio José pede desculpas ao seu público e lamenta que os artistas da música nordestina sejam sujeitos a passarem por situações como essa.

“Eu me sinto na obrigação de comunicar vocês que, ao chegar aqui soube que só poderia cantar (durante) 1h10, então se ficar alguma música do repertório que vocês estão pensando em ouvir e não vão ouvir, a culpa não é minha. Eu não tenho nenhum show para sair daqui correndo pra fazer. Não foi uma ideia minha. Infelizmente, são essas coisas que os artistas da música nordestina sofrem”, desabafou o cantor paraibano.