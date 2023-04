Gama é tema do documentário “A História da Terra”

Curta-metragem visa mostrar a riqueza, em vários pilares, da região administrativa. Pré-estreia será no Espaço Semente

A ancestralidade, a riqueza, a cultura da região administrativa do Gama-DF e sua relação com o Planalto Central inspiraram o diretor Walter Sarça e o coletivo artístico Vratia para produzirem o curta-metragem documental “A História da Terra”. A produção terá pré-estreia no dia 27 de abril, quinta-feira, às 20h, no Espaço Semente (setor central da região). A sessão é gratuita e livre para todos os públicos.

Gravado na pandemia, com todos protocolos de segurança, o documentário “A História da Terra” aborda a pré-história e as raízes ancestrais do Planalto Central e do Gama-DF. O filme visa mostrar a riqueza geográfica, cultural, artística e histórica da região. Sendo um chamado à memória dos ameríndios e do povoamento civilizatório até a comunidade atual.

“A produção conta com entrevistados nas áreas do cinema, arte, artesanato, ativismo, entre outras, além de personalidades que fazem parte da identidade do Distrito Federal e visa auxiliar na preservação da memória cultural e da identidade étnica da cidade e sua relação com o Planalto Central. Além de servir de referência para futuros estudos sobre o assunto”, destaca o diretor, feliz com o resultado do curta que agora poderá ser conferido pelo público.

Serviço:

Pré-estreia do documentário ‘A História da Terra’

Data: 27 de abril, quinta-feira

Horário: 20h

Local: Espaço Semente Cia. de Teatro (Centro Hoteleiro, Setor Central, Gama-DF)

Gratuito

Livre para todos os públicos