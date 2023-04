Fraldários da Rodoviária do Plano Piloto estão em reforma

Duas unidades ficam fora dos banheiros femininos e podem ser usadas também pelos pais das crianças

A Rodoviária do Plano Piloto disponibiliza quatro espaços exclusivos para que mães e pais possam trocar ou alimentar seus bebês. Os fraldários estão passando por reformas, juntamente com os banheiros, após vários anos em estado precário.

Dois fraldários ficam nos banheiros femininos do andar térreo, próximo às plataformas de embarque. Um deles já está pronto para uso e o outro está com a reforma em fase de conclusão. Também já está sendo concluída a reforma do fraldário no subsolo, próximo ao posto do BRB. Esta unidade fica em sala separada dos banheiros, podendo ser usada pelas mães e pelos pais para os cuidados de suas crianças.

Após a conclusão dos trabalhos, o serviço de manutenção será nos banheiros e no fraldário do mezanino, onde a unidade também é isolada dos sanitários e pode ser usada por homens e mulheres que estiverem com bebês.

“Os banheiros e fraldários da rodoviária ficaram muito tempo sem reforma, e agora estamos perto de concluir esse trabalho que beneficia os usuários e as pessoas que trabalham no terminal”, disse o administrador da Rodoviária do Plano Piloto, Josué Martins.