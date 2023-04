372 novos servidores vão reforçar atendimento de saúde à população

Entre os profissionais nomeados nesta quinta-feira (13) estão médicos, enfermeiros, farmacêuticos e cirurgiões-dentistas, além de especialistas em diversas áreas

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) vai aumentar o atendimento à população com mais 372 candidatos aprovados em concursos públicos de 2018 e de 2022. Os futuros funcionários do governo foram nomeados em edição extra do Diário Oficial do DF (DODF) nesta quinta-feira (13) e têm 30 dias para tomarem posse do cargo. Eles atuarão em hospitais, unidades básicas de saúde (UBSs), policlínicas e outros locais de atendimento público. As orientações aos nomeados estão no site da pasta.

“Estamos empenhados em cumprir a determinação do governador de fortalecer o corpo técnico de médicos e profissionais da saúde para melhorar o desempenho da rede pública. E é o que estamos fazendo com essas novas nomeações”, afirmou o secretário de Planejamento, Orçamento e Administração, Ney Ferraz.

Dos 372 nomeados, 233 são médicos, entre eles 37 pediatras e 29 médicos de família e comunidade. Estes últimos serão responsáveis pelo atendimento nas unidades básicas de saúde (UBSs). Também serão contempladas as especialidades de infectologia, medicina física e de reabilitação, medicina intensiva de adulto, neonatologia, neurologia, ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologista, patologia, psiquiatria, radiologia e urologia.

“A nomeação desses servidores e o reforço da nossa força de trabalho corroboram a postura do governador Ibaneis Rocha, que tem tratado a saúde como uma prioridade de seu governo”, ressalta a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio.

A convocação da SES inclui ainda 21 enfermeiros, sete cirurgiões-dentistas e 11 farmacêuticos. Completam a lista os profissionais especialistas, como administradores (20), analistas de sistemas (35), contadores (30), economista (1) e técnicos em comunicação social (14).

Nomeações

Esta é a segunda nomeação da SES no ano. Em janeiro, houve a convocação de 1.236 candidatos aprovados, sendo 437 médicos, 454 especialistas, 220 enfermeiros e 125 dentistas.

Em 2022, a Saúde nomeou 689 profissionais da saúde, incluindo 90 médicos, além de enfermeiros, especialistas e técnicos. Atualmente, são cerca de 35 mil profissionais lotados na SES.