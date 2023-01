Festival Brasas reúne mais de 30 churrasqueiros no Parque da Cidade

Evento ocorre nos dias 27 e 28 de maio, no estacionamento 3 do Parque. Entre as atrações musicais confirmadas estão a dupla Edson & Hudson

Mais de nove horas de churrasco. Essa é a promessa que o Festival Brasas apresenta para o público para sua segunda edição que será realizada entre os dias 27 e 28 de maio, no estacionamento 3 do Parque da Cidade.

O evento organizado pela produtora brasiliense Top7 Entretenimento é considerado um dos maiores do Centro-Oeste, e para esta edição vai reunir mais de 30 mestres churrasqueiros de todo o Brasil, inúmeras marcas gastronômicas, cervejas, apresentações musicais – entre os confirmados estão a dupla Edson & Hudson.

Os ingressos com valor promocional e limitados estão à venda pelo site ou app da Sympla, e custam R$ 60 (sábado) e R$ 350 (domingo – open food com mais de 30 estações de churrasco com técnicas variadas como fogo de chão, pit smokers americanos e brasa, e variados cortes de carnes bovina, suína, ovina, peixes e exóticas. Além do open bar de cerveja, whisky, vodka, gin, refrigerante, suco e água). O valor do ingresso para as crianças de 9 a 12 anos no sábado (R$ 30) e domingo (R$ 175).

“Estamos muito ansiosos por este evento, é uma alegria imensa poder realizar ele pelo segundo ano consecutivo, nossa última edição foi um grande sucesso com ingressos esgotados para ambos os dias. Neste ano vamos aumentar ainda mais nossa estrutura para proporcionar ainda mais conforto ao público, além de um espaço maior para a área das crianças”, antecipa Gustavo Gomes, sócio da Top7 Entretenimento.

Os profissionais vão apresentar inúmeros modos de se fazer o churrasco, desde parrillas argentinas, pit smokers americanos, fogo de chão, brasa, entre outros.

Última edição

Foram mais de 8 toneladas de carnes assadas em nove horas de churrasco ininterrupto com os principais assadores do Brasil, entre eles Paula Labaki, Jimmy Ogro e Vitor Bourguignon. Diversos tipos de cortes, desde picanha, t-bone, chorizo, a dois grandes pirarucus assados na brasa (cada um pesando mais de 77 kg), entre outros pescados. Um farto open bar com cerveja gelada, doses de gin, vodka e whisky, refrigerantes, sucos e água. Além de apresentações para lá de especiais como do cantor Raí Saia Rodada, a bandas locais como o Bloco Eduardo e Mônica.

Foto: Divulgação

Serviço

Festival Brasas

Quando: 27 e 28 de maio

Onde: Estacionamento 3 do Parque da Cidade

Os ingressos com valor promocional e limitados estão à venda pelo site ou app da Sympla, e custam R$ 60 (sábado) e R$ 350

(domingo – open food e open bar).

Para mais informações: @brasasfestival