Fãs passam mal com calor de 37ºC em fila para o show do RBD no RJ

Relatos que circulam nas redes sociais mostram algumas pessoas que passaram mal recebendo ajuda de terceiros, como água gelada e sombra

Folhapress

São Paulo – SP

A fila para o primeiro show da banda mexicana RBD no Brasil está quase pegando fogo. Mas não pela animação. Os fãs que aguardam a abertura dos portões no Estádio Nilton Santos, na tarde desta quinta-feira (9), enfrentam um calor de 37º no Rio de Janeiro, segundo medição do site Climatempo.

Relatos que circulam nas redes sociais mostram algumas pessoas que passaram mal recebendo ajuda de terceiros, como água gelada e sombra.

Após o show do Rio, a banda pop segue para São Paulo, onde se apresenta no Allianz Parque nos dias 12, 13 e 19 deste mês.

Dulce María, uma das integrantes, comemorou a chegada ao Brasil e disse estar muito feliz. “Depois de cinco anos, posso dizer: Olá, Brasil! Olá, Rio! Estou muito feliz de estar neste país que tanto amo e que tanto amor tem dado para nós. (Desculpa meu portunhol). Amo vocês”, escreveu no X, antigo Twitter.