Comissários de bordo da Gol usam gravata do RBD durante voo para o Rio de Janeiro

Funcionários da companhia aérea entraram no clima da “Soy Rebelde Tour” na véspera do primeiro show no Brasil, onde os artistas se apresentarão nesta quinta-feira (9).

É minha gente, a "Soy Rebelde Tour" chegou dominando o Brasil e nem os Funcionários da Gol ficaram de fora dessa. Olha só que tudoooo! Eles estavam usando gravatas iguais às da banda RBD, nessa quarta-feira (8), em voo que saiu em direção ao Rio de Janeiro, onde a banda irá se apresentar nesta quinta-feira (9). Num vídeo que anda circulando nas redes sociais, fãs de RBD flagraram comissários de bordo da Gol usando um acessório icônico: a famosa gravata do uniforme da Elite Way School, escola fictícia onde se passa a trama da novela Rebeldes, que deu origem a uma das bandas mais famosas do mundo. Além da gravata, há relatos de que os trabalhadores até cantaram músicas do fenômeno mexicano junto dos passageiros. Inúmeras publicações foram feitas tanto no TikTok quanto no X, antigo Twitter apõs esse vídeo viralizar, veja os comentário abaixo: "Depois falam que eles não possuem impacto cultural, e isso é quê?", comentou uma internauta. "Eu tô amando isso gente hahaha todos empenhados em homenagear os divos", disse outro perfil. "Oxe no meu voo não tava assim não, e olhe que parecia a quinta série do elite way", disse outro. "O fã que não vai conseguir ir ao show não tem um segundo de pazzzzz", reclamou uma mulher. 🚨 Funcionários da companhia aérea Gol estão usando gravatas do RBD para os voos que estão indo para o Rio de Janeiro. pic.twitter.com/cc8rHRWiMg — joão | Soy Rebelde Tour (@diamanteRBD) November 9, 2023