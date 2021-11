“Eu odeio Faking Love”, diz Anitta em podcast!

Em conversa no podcast de Virginia Fonseca e Camila Loures, Anitta confessou que odeia Faking Love e também falou de MC Melody.

Meninas mas como assim? Você odeia um clipe que lançou recentemente e eu adoro?! Anitta também falou sobre as polêmicas de Melody…

A Girl From Rio está no Brasil, Anitta esteve no podcast de Virgínia Fonseca e Camila Loures.

E a cantora que não foge de perguntas e sempre se posiciona, conta tudo e rende uma série de notícias, revelou que odeia o clipe que lançou recentemente: Faking Love!

Anitta contou o perrengue que passou no clipe. Foto: Reprodução.

Ela explicou os motivos para ter tal sentimento com relação à sua obra: “Pensei em tentar alguma coisa diferente, explorar. Ver o que rola. Esse eu quis só deixar, chegar lá no dia e gravar. Na vida, você tem que experimentar. Você pode dar o azar, na minha opinião, eu odiei. Ou pode dar sorte”. Lembrando que Anitta não participou da direção deste clipe…

Anitta participa do podcast de Virgínia Fonseca e Camila Loures. Foto: Reprodução.

Ela ainda revelou que fez um barraco nas gravações: Aí eu gritei: ‘Tenho meu voo para pegar’. Lá fora eles são muito acostumados a adiar e cancelar as coisas. Eu não sou assim. Então deu 21h e eu não saia. Comecei a gritar: ‘Vocês estão pensando o quê? Essa luz horrível. Vocês não sabem fazer luz. Bota o take da dança, meu fã quer ver eu dançando. Fui gritando e o povo começou a ficar com medo. Eu falei ‘F*da-se”. Babado!

Anitta também falou sobre Melody no podcast. Foto: Reprodução.

Outro assunto que também surgiu na conversa entre as garotas foi sobre MC Melody. Anitta confirmou que agenciaria a menina depois que ela fizesse 18 anos, mas que Melody declarou nas redes sociais ser muito maior que Anitta e não precisar dela. A cantora ainda mandou um recado a garota, dizendo que ela deveria parar de inventar Fake News… óbvio que Melody, louca por engajamento, desde seu surgimento na mídia, mandou um recado à Girl From Rio sobre as Fake News: “Aprendi com você”.

Será que a troca de farpas vai render? Você é team Anitta ou team Melody?