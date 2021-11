Anitta alfineta Ratinho e eu a-do-rei! Desculpa Carlos Massa…

O clima pesou entre Anitta e o apresentador Ratinho. Carlos massa criticou a cantora que respondeu com alfinetada.

Vem entender esta treta que está dando o que falar nas redes sociais.

A cantora Anitta resolveu rebater as críticas do apresentador Ratinho, do SBT.

Tudo começou quando Anitta em uma entrevista ao Saladasato contou como conheceu o dançarino de seu útlimo clipe, Envolver. A cantora contou que enviou mensagens para o rapaz e não escondeu o interesse em que ele participasse de seu clipe devido seus dotes físicos.

Anitta no clipe com o dançarino. Foto: Reprodução.

Pois bem, esta semana em seu programa o apresentador teceu uma série de críticas a vida pessoal da cantora e alegou que ela está passando dos limites. Do alto de sua intromissão, Ratinho quer regular a vida sexual alheia, parece brincadeira meninas, mas não é. Ele não parou por aí e ainda disse: “Foi lá fazer uma tatuagem no ‘furico’. Achar que aquilo é bonito? Eu não estou sendo careta não, estou deixando de ser nojento. É outra coisa. Eu acho uma nojeira a pessoa falar isso”…

Anitta que sempre se posicionou com relação a notícias e comentários relacionados à sua vida pessoal não deixou por menos e comentou: “Falou o cara que ganha dinheiro fazendo teste de DNA na TV”.

Será que esta treta vai render? Aguardaremos as cenas dos próximos capítulos!