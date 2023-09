Equipe de Cariúcha larga a mão da influenciadora após brigas e ameaças em A Fazenda 15

A cantora perdeu equipe de mídias e assessoria após chamar atenção de forma negativa no reality rural da Record TV.

Eu sempre soube que Cariúcha vinha para entregar muito entretenimento quando anunciaram o nome dela antes da estreia da Fazenda 15 e tem sido a grande responsável pelos maiores barracos e algumas das frases mais problemáticas da edição, por causa da sua rivalidade com o ex-marido de Jojo Todynho, Lucas Souza.



Com isso tem atraído muita atenção negativa para a participante, a empresa que fechava contratos publicitários e fazia divulgações de marketing da funkeira julgou inaceitáveis algumas das atitudes dela dentro de A Fazenda 15 e rompeu a parceria que mantinha com a peoa. E sim, a influenciadora ficou sem equipe de assessoria e mídias sociais. Um pequeno, mas importantíssimo detalhe: Cariúcha pela mesma empresa de Lucas Souza, com quem protagonizou barracos dentro do reality, logo virou um problema interno para eles.

Nesta quinta-feira (28), a CEO da agência, Halyne Marques, anunciou Cariucha não faz mais parte do seu grupo de clientes. Ela comentou no perfil Segue a Cami, no Instagram, que a agência não compactuava com as atitudes de Cariúcha. “Minha agência nunca vai compactuar com isso, por isso a retirei do casting”, escreveu.

Após o comentário viralizar, Halyne esclareceu nos Stories porque sua agência largou a busca de publicidade e participações em eventos da Garota da Loja, salientando que não cuida mais de seu Instagram.