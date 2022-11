Eleitores de Bolsonaro são espancados e obrigados a retratar voto

Os apoiadores do atual presidente foram obrigados a retratar o apoio dado durante as eleições e depois ainda foram agredidos

Após ser compartilhado pela deputada federal Bia Kicis (PL-RJ), um vídeo que mostra duas pessoas sendo agredidas no meio da rua após terem se retratado por voto em Bolsonaro está sendo muito divulgado.

O vídeo mostra um homem e uma mulher em frente a um muro, e começa com eles sendo obrigados a se retratar por terem prestado apoio à reeleição do presidente Bolsonaro, o que não aconteceu. Depois, ambos começam a ser agredidos com uma espécie de chicote e chutes enquanto já estão caídos no chão.

Com o vídeo, a deputada questiona a atuação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre a interferência do crime organizado nas eleições a favor de Lula.