Eduardo Leite debate com tucanos criação de nova sigla com fusão do PSDB

Uma possibilidade discutida é que dessa junção resulte nova legenda, com outro nome

Guilherme Seto

São Paulo, SP

O governador eleito Eduardo Leite (PSDB-RS) participou de reunião com tucanos paulistas no sábado (5), na casa do vereador Xexéu Tripoli, líder da legenda na Câmara Municipal de São Paulo, para debater a fusão do partido com outras siglas.



O vereador João Jorge, um dos presentes, defende uma nova legenda em torno de Leite. Com isso, afirma, o desgaste público do PSDB ficaria para trás, dando origem a uma nova referência de centro.



“No Rio Grande do Sul, tivemos um candidato do PT e outro do bolsonarismo. E ele [Leite], fora da polarização, conseguiu mostrar para o eleitor gaúcho que existe vida para além dos radicalismos de direita e de esquerda. Ele conseguiu romper a polarização e se eleger. Então ele se credencia para liderar o movimento de centro no país”, afirma Jorge.



Também participaram Paulo Serra, prefeito de Santo André, e os vereadores paulistanos Fábio Riva e Sandra Santana.