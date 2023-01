A Bitcoin está se tornando cada vez mais uma forma popular para empresas e empresários angariarem fundos. Graças às inúmeras plataformas de empréstimo de criptomoedas disponíveis hoje, o acesso aos empréstimos de Bitcoin nunca foi tão fácil. Os empréstimos de Bitcoin são uma excelente maneira de os investidores gerarem juros sobre suas participações sem vender. Além disso, eles permitem que os tomadores de empréstimos ponham rapidamente as mãos no ativo cada vez mais escasso. Então, quais são as vantagens dos empréstimos de Bitcoin? Você deveria obter um empréstimo de Bitcoin? Plataformas de empréstimo de criptomoedas como esta bitcoin 360 ai site officiel geralmente fornecem gráficos com taxas de juros que você deve sempre verificar antes de solicitar um empréstimo de Bitcoin.

O seguinte artigo discute as principais vantagens dos empréstimos Bitcoin para mutuários e investidores.

Fácil acesso

A garantia de empréstimos tradicionais geralmente envolve muitos procedimentos e burocracia. Às vezes, as pessoas passam por todos esses procedimentos e ainda não conseguem obter a assistência financeira necessária, principalmente devido à burocracia institucional. Os sistemas tradicionais sempre marginalizaram os menos favorecidos financeiramente, tornando o acesso aos empréstimos bastante frustrante.

O acesso a empréstimos de Bitcoin é um procedimento simples que não envolve papelada. As plataformas de empréstimo de criptomoedas não exigirão o preenchimento de tantos formulários e o fornecimento de toneladas de documentos para obter um empréstimo de Bitcoin. Além disso, você não terá que provar seu emprego ou fornecer extratos bancários ao prestador do serviço.

Os mutuários de criptomoedas também não precisam abrir contas bancárias para ter acesso aos empréstimos Bitcoin. As transações não envolvem nenhum terceiro, como nos sistemas tradicionais. Além disso, existem várias plataformas de empréstimo Bitcoin, facilitando muito o acesso de empresas e indivíduos a empréstimos de Bitcoin em todo o mundo.

Rápida aprovação do empréstimo

Nos sistemas tradicionais, levaria vários dias, semanas e até meses para aprovar seu pedido de empréstimo. Isso se deve principalmente às inúmeras partes envolvidas e aos procedimentos extensos que os requerentes de empréstimo devem seguir. Os empréstimos de bitcoin geralmente levam cerca de 24 horas para serem aprovados, garantindo maior comodidade para os mutuários. Isso facilita o livre fluxo de capital para aqueles que precisam dele com urgência.

Comissões relativamente baixas

As transações Bitcoin têm uma reputação de taxas mais baixas do que os meios de pagamento tradicionais, tais como transferências bancárias. O mesmo se aplica aos empréstimos. A maioria das plataformas de empréstimo de criptomoedas tem taxas de juros fixas que protegem os tomadores de empréstimos das flutuações de preços. Os empréstimos tradicionais geralmente colocam os mutuários em situações financeiras difíceis, com taxas de juros constantemente crescentes. Às vezes, eles acabam pagando taxas mais altas do que o esperado.

A Bitcoin é aceita como um meio de pagamento e ativo de investimento em todo o mundo. Isso significa que os mutuários não precisam converter os fundos emprestados em moedas locais para fazer transações, poupando-lhes as taxas de conversão de moeda.

Termos flexíveis de empréstimo

Nos sistemas tradicionais, as instituições financeiras sempre têm os poderes absolutos para determinar os termos e condições para a emissão de empréstimos. E estes dão aos mutuários muito pouco ou nenhum poder de decisão em seus assuntos financeiros. Os empréstimos de Bitcoin são exatamente o oposto, dando aos mutuários a liberdade de determinar os termos e condições dos empréstimos.

Por exemplo, o mutuário decide sobre a moeda que irá utilizar para pagar o empréstimo e o período de reembolso. Alguns credores nem mesmo exigem que os tomadores de empréstimos prestem serviços mensais como os sistemas tradicionais. Em geral, os empréstimos Bitcoin dão aos mutuários a autonomia desejada sobre seu plano de reembolso a longo prazo.

Os empréstimos de Bitcoin são ideais para proprietários que precisam levantar dinheiro sem vender seus ativos. Ele permite aos investidores maximizar o valor de seus ativos virtuais com menos riscos. Ao contrário dos empréstimos tradicionais, os empréstimos de Bitcoin são de fácil acesso, baratos e oferecem condições flexíveis. No entanto, você deve encontrar uma plataforma de empréstimo de Bitcoin respeitável e confiável com taxas de juros razoáveis para tomar emprestado ou investir suas criptomoedas.