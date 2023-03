Vale-refeição dura apenas 11 dias por mês, mostra pesquisa

No ano passado, os trabalhadores tinham saldo por 13 dias. O cenário de inflação e juros altos influenciam no tempo de consumo do vale-refeição

O saldo do vale-refeição dura em média 11 dias por mês, dois dias a menos do que em 2022. Isso significa que trabalhadores pagam metade das refeições do próprio bolso. A pesquisa é da Sodexo.

Em 2023, o saldo do cartão vale-refeição tem durado, em média, 11 dias. As empresas calculam o pagamento para 22 dias úteis por mês.

No ano passado, os trabalhadores tinham saldo por 13 dias. O cenário de inflação e juros altos influenciam no tempo de consumo do vale-refeição.

A Sodexo diz que empresas de todos os portes aumentaram os valores dos benefícios em 2023. Mas o aumento não acompanha o custo médio das refeições fora de casa.

Antes da pandemia, em 2019, a duração média do vale-refeição era de 18 dias.

O levantamento da Sodexo considerou um valor médio de R$ 40,64 por refeição, da ABBT (Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador).

Depois da pandemia, milhões de brasileiros substituíram o arroz, feijão e carne por lanches e salgados. Uma opção menos saudável para compensar o preço alto, indicou a pesquisa da consultoria Kantar.

“É importante reforçar que a jornada de trabalho requer uma alimentação que vai além da hora do almoço, como ‘cafés’ da manhã e da tarde. Então, se o profissional opta por um lanche como refeição, ou ele irá gastar mais do que o esperado durante à tarde ou ele optará por ficar com fome até chegar em casa, o que também não é saudável e impacta diretamente em sua concentração e rendimento”, disse Soraia Batista, nutricionista da Sodexo Benefícios e Incentivos.