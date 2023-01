Um terço da dívida da Americanas é com bancos públicos

O valor ainda pode mudar, a depender da avaliação do juiz sobre o pedido e da negociação com os credores

Júlio Wiziack

Brasília, DF

Os bancos públicos e instituições estatais de fomento concentram um terço da dívida da Americanas e, diante desse volume de crédito disponibilizado, a Advocacia-Geral da União (AGU) pretende ingressar como parte interessada no processo de recuperação que a companhia deve mover na próxima semana (até 24 de janeiro), no Rio de Janeiro.

Como noticiou a Folha de S.Paulo, a companhia pedirá o “congelamento” de aproximadamente R$ 20 bilhões em dívidas à Justiça, procedimento padrão adotado até que ela apresente um plano de recuperação.

O valor ainda pode mudar, a depender da avaliação do juiz sobre o pedido e da negociação com os credores.

Do total da dívida, as instituições públicas firmaram 19 contratos com a varejista no valor de R$ 6,4 bilhões, o que representa um terço do total de operações de crédito fechadas pela varejista.

A cifra, no entanto, se refere ao valor de face e não considera os juros atrelados às operações.

Procurada, a AGU não se manifestou até a publicação deste texto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com mais de 1.800 lojas físicas, um dos maiores grupos varejistas do país está envolvido em um escândalo bilionário desde que seu presidente pediu demissão por ter encontrado “inconsistências” de R$ 20 bilhões no balanço da companhia.

Emprestaram para a Americanas Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES (Banco Econômico de Desenvolvimento Econômico e Social), Banco da Amazônia, Banco do Nordeste e Finep (Financiadora de Estudos e Projetos).

Coube à Caixa o empréstimo mais recente, no valor de R$ 450 milhões. Ele foi concedido em 21 de dezembro de 2022, menos de três semanas antes de o ex-presidente Sergio Rial comunicar ao mercado que havia inconsistências contábeis de R$ 20 bilhões no balanço da companhia.

Rial deixou o cargo dez dias depois de assumir o cargo. O diretor de relações com investidores, André Covre, também se desligou.

A lista de credores consta na petição apresentada à Justiça em que a companhia pediu a suspensão de exigibilidades (como o pagamento da dívida) previstas em contratos por 30 dias e que foi contestada primeiramente pelo BTG Pactual.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

AÇÃO DO GOVERNO

Pessoas que participam das discussões afirmam que, além dos representantes dos bancos públicos, o governo Lula, por meio da AGU, deve tomar parte do processo diante do volume de créditos e do risco de descontos exagerados no momento das negociações em torno de um plano de recuperação que a companhia deverá apresentar.

Esse plano será submetido ao juiz e, posteriormente, votado por uma assembleia de credores. Em geral, os descontos no valor das dívidas são incluídos no plano de recuperação. Quem opta por receber em menos parcelas, acaba acatando um desconto maior.

O procedimento é comum e ocorreu durante a recuperação de empresas como as empreiteiras da Lava Jato, Rede Energia, Sete Brasil e Oi —alguns dos processos mais vultosos do país.

Somente a Oi registrou, inicialmente, dívidas de R$ 65 bilhões (R$ 85 bilhões em valores corrigidos pela inflação até esta quarta-feira). Seis anos depois —prazo que durou o processo—, essa dívida foi renegociada com descontos e hoje a companhia —que deixou a recuperação judicial— tem uma dívida bruta de cerca de R$ 22 bilhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

R$ 6,4 BILHÕES COM ESTATAIS

A lista dos bancos credores e o valor de cada dívida

Banco da Amazônia

Tomador: Americanas S/A

Valor: R$ 100 milhões

Data: 01/11/2022

Banco do Nordeste

Tomador: Lojas Americanas

Valor: R$ 165,9 milhões

Data: 05/12/2013

Banco do Brasil

Tomador: Uni.Co Comércio S/A (grupo Americanas)

Valor: R$ 5 milhões

Data: 14/09/2022

Tomador: Uni.Co Comércio S/A (grupo Americanas)

Valor: R$ 45,8 milhões

Data:31/08/2022

Tomador: ST Importações Ltda (grupo Americanas)

Valor: R$ 20 milhões

Data: 28/11/2014

Tomador: ST Importações Ltda (grupo Americanas)

Valor: R$ 46,3 milhões

Data: 17/05/2019

Tomador: Americanas S/A

Valor: R$ 2 bilhões

Data:11/02/2020

Tomador: Americanas S/A

Valor: R$ 713,6 milhões

Data: 19/12/2019

Tomador: Americanas S/A

Valor: R$ 100 milhões

Data: 24/05/2021

Tomador: B2W Companhia Digital (grupo Americanas)

Valor: R$ 100 milhões

Data:31/03/2017

BNDES

Tomador: Lojas Americanas

Repassador: Banco Itaú BBA S.A.

Valor: R$ 24,7 milhões

Data: 16/12/2013

Tomador: Lojas Americanas

Valor: R$ 1,5 bilhão

Data: 13/04/2018

Tomador: B2W Companhia Digital (grupo Americanas)

Valor: R$ 913,7 milhões

Data: 30/05/2018

Caixa Econômica Federal

Tomador: Americanas S/A

Valor: R$ 450 milhões

Data: 21/12/2022

Tomador: Hortigil Hortifruti S.A. (grupo Americanas)

Valor: R$ 45,2 milhões

Data: 09/2022

Tomador: Hortigil Hortifruti S.A. (grupo Americanas)

Valor: R$ 45,2 milhões

Data: 06/2021

Tomador: Hortigil Hortifruti S.A. (grupo Americanas)

Valor: R$ 50 milhões

Data: 29/06/2020

Tomador: Hortigil Hortifruti S.A. (grupo Americanas)

Valor: R$ 50 milhões

Data: 29/06/2020

FINEP

Tomador: Lojas Americanas

Valor: R$ 84,1 milhões

Data: 08/08/2018