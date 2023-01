Um guia para iniciar seu investimento em Bitcoin

Muitas pessoas inicialmente viam a Bitcoin como apenas uma moeda de transação para micro pagamentos. No entanto, a Bitcoin superou essas percepções, tornando-se um dos ativos de investimento mais valiosos da atualidade. Existem inúmeros caminhos para investir na Bitcoin, incluindo trading, mineração e “holding”. As empresas também podem investir na Bitcoin, aceitando-a como pagamento por bens e serviços. Milhões de comerciantes em todo o mundo usam o Crypto Engine para fazer transações em criptomoedas.

No entanto, a Bitcoin é uma nova fronteira com benefícios e desafios únicos que os investidores devem entender antes de assumir qualquer compromisso. O seguinte artigo discute o essencial para iniciar um investimento na Bitcoin que você deve ter em mente.

Compreender as dinâmicas do mercado

A Bitcoin compartilha algumas características com investimentos tradicionais, mas também apresenta disparidades significativas. Por exemplo, a Bitcoin é um ativo de investimento descentralizado não vinculado a nenhum governo ou autoridade central. Assim, seu valor flutua com base nas percepções do público. Qualquer evento ou notícia que retrate mal o mercado das criptomoedas pode rapidamente fazer baixar os preços da Bitcoin.

Por outro lado, sentimentos positivos sobre o mercado das criptomoedas fortalecem a confiança dos investidores na Bitcoin, permitindo que ela ganhe valor. A Bitcoin é atualmente a criptomoeda mais proeminente, mas enfrenta a concorrência crescente de várias outras criptomoedas. Portanto, entender como o mercado funciona é sempre fundamental para tomar decisões de investimento informadas.

As plataformas de criptomoedas confiáveis geralmente fornecem gráficos e outros recursos para a análise dos mercados.

Determinar seu nível de envolvimento

Dependendo de suas metas e necessidades de investimento, você pode investir em Bitcoin direta ou indiretamente. As formas mais comuns de se envolver com a Bitcoin são aceitá-la como pagamento em sua loja, negociação de criptomoedas, mineração e marketing de afiliados. O envolvimento direto com a Bitcoin significa que você terá exposição total a quaisquer riscos potenciais, uma vez que os investimentos não estão ligados a nenhuma mercadoria física.

As estratégias de envolvimento indireto incluem a compra de ações em empresas com participações na Bitcoin e ETFs. Isso o protegerá se os mercados sofrerem um golpe, uma vez que os investimentos estão ligados aos ativos dessas empresas. Embora também tenha alguns riscos, a distribuição de seus investimentos por diferentes plataformas pode reduzir significativamente o passivo.

Seu envolvimento com a Bitcoin determinará o capital necessário e as condições que você deve cumprir para iniciar o investimento. Por exemplo, iniciar um negócio de plataforma de criptomoedas exigirá que você obtenha uma licença das respectivas autoridades.

Compreender os riscos potenciais

A dinâmica do mercado lhe dará principalmente um esquema de como a Bitcoin e o ecossistema das criptomoedas funcionam. No entanto, vá mais fundo para entender os riscos potenciais dos investimentos em criptomoedas. A volatilidade é um dos riscos mais significativos envolvidos nos investimentos em Bitcoin. Sendo um ativo volátil, a Bitcoin tem oscilações de preços acentuadas e substanciais.

Embora as pessoas frequentemente percebam a volatilidade como um risco gigante para os investidores, ela também cria oportunidades de rentabilidade. Conhecer maneiras de alavancá-la a seu favor pode permitir que você aumente seus investimentos rapidamente.

Além da volatilidade, a Bitcoin também está enfrentando cada vez mais pressões regulatórias de governos e reguladores em todo o mundo. Embora não exista consenso universal sobre as regulamentações da Bitcoin, é aconselhável conversar com um especialista jurídico para compreender as potenciais armadilhas regulatórias que podem impactar seus investimentos.

A Bitcoin é um ativo de investimento de base tecnológica sujeito a várias ameaças cibernéticas, incluindo hacking e fraude. Assim, os investidores devem considerar maneiras de assegurar seus investimentos virtuais contra essas ameaças.

A Bitcoin é sem dúvida um investimento lucrativo, com robustas oportunidades de fazer dinheiro para investidores institucionais e indivíduos. No entanto, ele também suporta alguns riscos significativos, como a volatilidade, que você deve entender antes de investir. Investidores experientes recomendam investir com cautela e diversificar seus investimentos em Bitcoin para reduzir os riscos e maximizar a rentabilidade.