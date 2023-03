Tudo que você realmente precisa saber sobre criptomoedas

Após a criação da primeira criptomoeda, muito se criou a respeito desse tema. Falsas promessas, grandes lucros, revolução nos métodos de pagamentos, entre outros mitos envolvendo as moedas digitais surgiram. Mas o que realmente é verdade sobre as criptomoedas?

Para desmistificar de vez as criptomoedas e fazer com que você se sinta confortável de falar sobre elas, bem como tomar decisões de investimentos, por exemplo, criamos um guia prático com todas as informações que você precisa saber sobre as moedas digitais.

As criptomoedas foram criadas por um pseudônimo

Quando pesquisamos para tentar descobrir quem criou as criptomoedas há diversas informações disponíveis na web. Uns dizem que foi um empresário muito rico do japão, outros dizem que foi um entusiasta da tecnologia da informação que queria acabar com os bancos, entre outras teorias.

A grande verdade é que a principal criptomoeda do mercado – o Bitcoin – foi criada por um pseudônimo. Pseudônimos são nomes utilizados pelas pessoas que, na realidade, não são seus nomes de verdade.

O nome do pseudônimo que deu início a 1ª moeda digital que realmente se popularizou no mercado foi Satoshi Nakamoto. Esse pseudônimo foi essencial para que nós pudéssemos chegar onde estamos hoje.

Criptomoedas são um investimento que pode gerar retorno acima da média do mercado

Outro tema que está sempre envolvendo as criptomoedas são os investimentos. Investidores de todo o mundo procuram por oportunidades para fazer com que o seu capital tenha rendimentos acima da média das opções padrões que são oferecidas no mercado de investimentos, como ações, títulos, CDB, entre outros ativos.

Uma das opções que os investidores ficam de olho é justamente as criptomoedas. Quando observamos o gráfico do preço do Bitcoin, por exemplo, fica evidente que a rentabilidade dessa criptomoeda realmente superou a valorização de diversos outros ativos no mercado de investimentos.

Entretanto, isso não significa que você sempre terá rentabilidades acima da média do mercado ao investir em criptomoedas – especialmente em BTC. No geral, alguns especialistas em investimentos acreditam que o preço das moedas digitais oscila de acordo com o cenário macroeconômico.

Ou seja, guerras, economia global, pandemia, entre outros cenários que impactam a economia como um todo fazem com que o preço das criptomoedas possam oscilar positivamente ou negativamente. Além disso, a regulamentação dos países para com o Bitcoin e outras moedas digitais também tem impacto direto no preço desses ativos.

Portanto, de maneira resumida, as criptomoedas não são um investimento que trará retorno certo para você. Pelo contrário, elas oferecem mais riscos do que outras opções mais tradicionais no mercado de investimentos. Por outro lado, contam com retornos que costumam superar a média.

Qualquer um pode comprar criptomoedas

O último tópico que vale a pena você saber sobre criptomoedas é que qualquer pessoa pode comprá-las. Afinal, o valor mínimo que pode ser comprado de uma criptomoeda é bem acessível para qualquer orçamento. Vamos considerar novamente o preço do BTC como exemplo.

Em uma transação de compra de Bitcoins, você pode comprar a partir de 0.00001 BTC. Isso equivale a aproximadamente R$ 2. Ou seja, quem tiver esse valor, já consegue comprar uma moeda digital e utilizá-la para adquirir produtos ou serviços em sites que oferecem a opção de pagamento com criptomoedas.

Tudo que você precisa para comprar uma criptomoeda é acessar uma corretora confiável e ter conta em uma carteira digital para armazenar suas moedas digitais. Isso é válido para BTC, Ethereum, Litecoin, entre outras moedas que também fazem parte do ambiente das criptomoedas.

Agora você já sabe tudo que precisa para começar a fazer parte do universo das criptomoedas, um mercado que cresce vertiginosamente e que tem boas projeções para os próximos anos.