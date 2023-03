Tudo que você precisa saber sobre os certificados digitais

Conheça suas vantagens para a sua empresa, como emitir o seu e muito mais!

Nos últimos vinte anos, a tecnologia revolucionou o cotidiano de muitas empresas no Brasil e no mundo. Se antes o comum eram processos manuais demorados e onerosos, hoje elas podem enfim garantir mais praticidade nas suas entregas e uma alavancagem de resultados mais rápida.

Com ela, temos também a chegada de novas ferramentas. Elas que não apenas trouxeram mais autonomia para suas áreas administrativas como uma visão mais clara para toda a gerência. E uma dessas ferramentas que estamos mais populares é o certificado digital.

Para saber mais sobre o tema, continue a leitura até o final do conteúdo. Aproveite!

O que é um certificado digital?

O certificado digital nada mais é do que uma identidade eletrônica usada para representar uma pessoa física ou jurídica. Ou seja, ele funciona como um cartão de visita no qual são compartilhados dados pessoais sobre uma pessoa ou empresa.

Tudo isso feito via internet, de maneira totalmente segura e íntegra. E por ser um documento eletrônico, ele traz mais facilidade caso seja necessário uma assinatura digital.

Tipos de certificados digitais

Há diferentes tipos de certificados digitais cujas características variam conforme objetivo, duração e preço. Dentre eles podemos citar:

tipo A: certificado de assinatura digital;

tipo S: certificado de sigilo/confidencialidade;

tipo T: certificado de tempo;

e-CPF;

e-CNPJ;

NF-e.

Um dos mais utilizados pelas empresas atualmente é o certificado digital A1, principalmente por conta de sua versatilidade. E ele tem este nome por conta de dois fatores: ‘A’ se refere a assinatura digital, pois todo certificado do tipo A é indicado para autenticar operações e documentos que dependem principalmente da identificação do autor ou das partes envolvidas; e o número 1 que indica a validade de no máximo um ano.

Quais as vantagens do certificado digital A1?

Este tipo de certificado pode ser utilizado em diversas plataformas e seu armazenamento eletrônico pode ser instalado em dispositivos como computadores, tablets, notebooks, celulares, entre outros. Além de ter zero risco de ser roubado ou perdido. Incrível, não?!

As principais utilidades de um certificado digital A1 são:

assinar documentos;

garantir validade jurídica de operações online;

autenticar transações bancárias;

acessar ambientes virtuais de forma segura;

enviar declarações fiscais da empresa;

emitir e validar NF-E e outros documentos eletrônicos;

uso em filiais;

pode ser utilizado em diversas máquinas simultaneamente.

Confira as desvantagens do certificado digital A1

Você deve levar em consideração que certificados deste tipo, por se tratarem de mídias digitais, exigem a necessidade de backup. Ou seja, isso será de extrema importância no caso de ocorrer algum problema com a máquina no qual ele está instalado, além de não haver segunda via.

Outro ponto a ser lembrado é a validade do mesmo que, como já vimos, é de um ano. Nesse caso, é preciso renová-lo a cada 12 meses. Combinado?!

Como obter um certificado digital?

Para obter um certificado digital é bem simples. Através de uma autoridade de registro ou autoridade certificadora, por exemplo, a Serasa Experian (que além de ser referência no mercado há mais de 50 anos, trabalha com mais de 75 milhões de consumidores e 500 mil empresas clientes).

Você conhece seu custo-benefício?

O custo-benefício deste investimento é muito significativo quando colocamos na balança a segurança, agilidade e praticidade que certificados como este oferecem para que você possa assinar seus documentos digitais e cumprir com suas obrigações fiscais sem a necessidade de presença física.