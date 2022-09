Taxas de juros acompanham alta dos yields dos Treasuries após queda do varejo

Os juros futuros sobem na manhã desta quarta-feira em sintonia com o avanço dos juros dos Treasuries um dia após a inflação dos EUA

Os juros futuros sobem na manhã desta quarta-feira, em especial os longos, em sintonia com o avanço dos juros dos Treasuries um dia após a inflação ao consumidor dos Estados Unidos, o CPI, mais forte fazer surgir a possibilidade de aumento de 100 pontos-base dos juros americanos na semana que vem. Nos curtos, o viés também é de alta, embora as vendas no varejo tenham mostrado queda de 5,2% em julho ante junho, contrariando estimativa de alta de 0,2% e ficando perto do piso (-1,0%) do Projeções Broadcast.

O movimento também vai na contramão do sinal do dólar à vista. Às 9h07, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 estava em 13,16%, de 13,14% no ajuste de ontem.

O DI para janeiro de 2025 subia para 11,95%, de 11,90%, e o para janeiro de 2027 batia máxima de 11,61%, de 11,54% ontem no ajuste. O rendimento da T-note de 2 anos subia a 3,809% (de 3,741% no fim da tarde de ontem), o da T-note de 10 anos avançava a 3,4574% (de 3,414%).

Estadão Conteúdo