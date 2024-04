Startups voltadas para educação ganham mercado e crescem 44% no Brasil

A inovação está em todo lugar, inclusive na educação, onde uma verdadeira revolução está acontecendo Brasil afora. As EdTechs, startups focadas em soluções educacionais, estão pipocando em todos os cantos do país. Elas têm um objetivo claro: transformar o aprendizado, por meio da tecnologia dentro e fora das salas de aula. com um modelo acessível e amigável.

Um estudo divulgado pela Abstartups em 2023 revelou que o número de EdTechs cresceu 44% no Brasil em 2022. Essas startups estão indo além dos métodos de ensino tradicionais, combinando tecnologia e pedagogia para oferecer uma experiência de aprendizado mais personalizada e eficaz.

Uma das estrelas em ascensão nesse cenário é a Tutory. Com uma plataforma que ajuda professores, mentores e coaches a criarem planos de estudo personalizados; ela está revolucionando a maneira como aprendemos. Utilizando recursos videoaulas e materiais de apoio, a Tutory automatiza processos, permitindo que os profissionais foquem no que realmente importa: ensinar.

E os resultados falam por si. Alunos de todo o país têm se destacado em concursos públicos e exames como a OAB, graças ao apoio da Tutory. Marlom Andrade, CEO e fundador da empresa, destaca que cada aluno é único, e por isso a personalização é essencial.

Marlom explica ainda que o objetivo da Tutory é transformar a educação por meio de um ecossistema de tecnologia. “Com uma abordagem disruptiva e voltada para o futuro, as Edtechs, como a Tutoty, continuam a moldar o cenário educacional brasileiro, inspirando uma geração de aprendizes e líderes na busca por uma educação mais inclusiva, acessível e eficaz”, conclui.

História das EdTechs

No início do século XXI, a internet começou a se popularizar, e com ela surgiram as primeiras startups educacionais, como a Blackboard Inc, fundada em 1997 nos EUA por Michael Chasen e Matthew Pittinsky. Desde então, o setor só cresceu, impulsionado pela popularização de tecnologias móveis e redes mais robustas, como o 4G. Hoje, as EdTechs são um dos setores mais promissores do mundo das startups, com um faturamento global de US$123,40 bilhões em 2022.