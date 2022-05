S&P Global reduz projeções para PIB de EUA, China e zona do euro em 2022

Por fim, a desaceleração da economia chinesa deve ter efeito “nulo” sobre o crescimento global, segundo a agência

A S&P Global Ratings revisou para baixo suas projeções para o crescimentos do Produto Interno Bruto (PIB) das principais economias do mundo, incluindo EUA, China e zona do euro, em meio à deterioração do cenário econômico global.

A projeção para o PIB dos EUA em 2022 caiu de 3,2% para 2,4%, da China foi reduzida de 4,9% a 4,2%, e da zona do euro sofreu revisão de 3,3% a 2,7%

Segundo a pesquisa da agência de classificação de risco, o prolongamento da invasão russa à Ucrânia e a escalada inflacionária em todo o mundo pesam sobre a perspectiva de crescimento da economia global.

Além da guerra na Ucrânia e a escalada dos preços, uma normalização monetária mais rápida nas grandes potências globais reduzirá a demanda em ritmo mais acelerado que o previsto anteriormente, cita a S&P Global.

Por fim, a desaceleração da economia chinesa deve ter efeito “nulo” sobre o crescimento global, segundo a agência. Isso porque o desempenho mais fraco no gigante asiático deve refletir um consumo interno menor por causa da política de covid-zero no país, fator que tem pouca influência sobre a economia global, diz.

