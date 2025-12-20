Sem acordo com UE, Mercosul seguirá trabalhando com outros parceiros, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o Mercosul seguirá trabalhando com outros parceiros enquanto não fechar o acordo com a União Europeia (UE). “Diversificar parcerias é chave para a resiliência de economia”, disse na plenária da 67ª Cúpula do Mercosul.

Segundo Lula, há negociações de acordos com países como Japão e Vietnã. Além disso, citou que espera fechar a negociação com o Panamá.

O presidente afirmou que a negociação com a UE se desenrola há 26 anos. A reunião que ocorre em Foz do Iguaçu neste fim de semana foi marcada a pedido dos europeus, segundo o brasileiro.

“Infelizmente, a Europa ainda não se decidiu. Líderes europeus pediram tempo adicional para decidir sobre acordo.”

O brasileiro, atual presidente do Mercosul, disse que o bloco de países da América do Sul, aceita adoção de cotas de produtos agropecuários e o mecanismo de salvaguardas por parte do bloco europeu.

