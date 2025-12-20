FAB nega pedido para divulgar custos de voo de Motta e Gilmar para Gilmarpalooza argentino

A Aeronáutica rejeitou um pedido via Lei de Acesso à Informação (LAI) para divulgar os custos de um voo a Buenos Aires solicitado em novembro deste ano pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e que teve a companhia do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes.

Esse deslocamento, realizado em 5 de novembro, foi para a participação em um evento jurídico organizado por Gilmar Mendes na capital argentina, o 1º Fórum de Buenos Aires, uma versão argentina de outro evento que Gilmar costuma realizar em Lisboa e que é conhecido como “Gilmarpalooza”.

O pedido de acesso aos custos do deslocamento pela Força Aérea Brasileira foi feito pelo jornal “O Globo”, que noticiou a negativa. De acordo com a publicação, a FAB impôs sigilo de cinco anos nessa informação, apesar de ter liberado anteriormente dados semelhantes sobre custos de outro deslocamento de Hugo Motta.

A Aeronáutica também rejeitou um recurso apresentado para tentar obter a informação. Questionada sobre o assunto, a assessoria de imprensa da Aeronáutica ainda não se manifestou.

Estadão Conteúdo