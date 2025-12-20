Lula: Mercosul conseguirá alcançar acordos nos próximos 6 meses, que não conseguimos agora

Ao abrir a 67ª Cúpula do Mercosul, em Foz do Iguaçu (PR), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que o bloco dá exemplo de como tentar cuidar de economia e povo.

“Nesse momento que o mundo anda muito conturbado, o Mercosul dá um exemplo de como é possível a gente continuar exercendo o multilateralismo, tentando cuidar do crescimento das nossas economias e tentando cuidar da melhoria de vida do povo que representamos”.

A reunião marca o fim da presidência temporária brasileira do bloco, que passará para o Paraguai. “Eu espero que tenhamos seis meses de uma boa colheita, de bons frutos e de bons acordos internacionais. Posso dizer a vocês que o mundo está ávido a fazer acordo com o Mercosul. E nós, certamente, vamos conseguir nesse período fazer os acordos que não foram possíveis realizar na minha presidência”.

Estadão Conteúdo