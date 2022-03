Saque do FGTS de até R$ 1.000 começa dia 20 de abril

Cerca de 40 milhões de trabalhadores com saldo nas contas do fundo poderão resgatar até R$ 1.000

Idiana Tomazelli e Mateus Vargas

A nova rodada de saques do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) estará disponível aos trabalhadores a partir do dia 20 abril, informou nesta quinta-feira (17) o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães.

Como antecipou o jornal Folha de S.Paulo, cerca de 40 milhões de trabalhadores com saldo nas contas do fundo poderão resgatar até R$ 1.000. Os valores ficarão disponíveis até 15 de dezembro de 2022.

A liberação faz parte de um pacote mais amplo de medidas para injetar recursos na economia no momento em que a alta da inflação tira poder de compra dos brasileiros e o endividamento das famílias está elevado.

Só o saque do FGTS deve injetar R$ 30 bilhões. As demais medidas incluem a antecipação do 13º de aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), ampliação da margem para contratação de empréstimos consignados e um programa de microcrédito.

Uma MP (medida provisória) assinada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) autorizará o resgate dos recursos pelos trabalhadores. O valor de R$ 1.000 é o limite máximo para o saque. Isso significa que, se o trabalhador tiver um saldo menor nas contas, o resgate será no montante disponível. Os valores não podem estar bloqueados.

Esta é a terceira vez que o governo Bolsonaro autoriza saques extraordinários dos recursos do FGTS. A primeira rodada de liberação do FGTS sob Bolsonaro foi em 2019, quando a injeção de recursos ajudou a dar sustentação à atividade econômica. Uma segunda rodada veio em 2020, no contexto das medidas para combater efeitos da Covid-19.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Antes, em 2017, o governo Michel Temer (MDB) permitiu o saque das contas inativas -quando o contrato de trabalho é rescindido mas o saldo permanece na conta, como ocorre em casos de pedido de demissão pelo trabalhador.

Veja o calendário de saques do FGTS:

Nascidos em janeiro: 20 de abril

Nascidos em fevereiro: 30 abril

Nascidos em março: 4 de maio

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nascidos em ​abril: 11 de maio

Nascidos em maio: 14 de maio

Nascidos em junho: 18 de maio

Nascidos em julho: 21 de maio

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nascidos em agosto: 25 de maio

Nascidos em ​setembro: 28 de maio

Nascidos em outubro: 1º de junho

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nascidos em novembro: 8 de junho

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nascidos em dezembro: 15 de junho