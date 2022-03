Segunda fase do programa de microcrédito poderá chegar a até R$ 4 mil, diz Onyx

Onyx também disse que o Brasil deve gerar neste ano de 1,5 milhão a 2 milhões de empregos com carteira assinada

Sem oferecer detalhes, o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, afirmou nesta quinta-feira, 17, a segunda fase do programa de microcrédito lançado nesta data pelo governo poderá chegar a até R$ 4 mil. “A segunda fase do programa de microcrédito simplificado digital será o microcrédito investimento, que poderá chegar até 4 mil reais para, por exemplo, comprar equipamento de beleza”, disse o ministro em cerimônia de lançamento do Programa Renda e Oportunidade, no Palácio do Planalto.

Onyx também disse que o Brasil deve gerar neste ano de 1,5 milhão a 2 milhões de empregos com carteira assinada.

“O Programa de Renda e Oportunidade conjuga caminho para chegar no emprego de carteira assinada”, afirmou o ministro. “O nosso Brasil é o país da América Latina que tem o menor grau de informalidade”.

O ministro reforçou que a liberação de recursos do FGTS anunciada nesta quinta pelo Executivo não prejudica o programa Casa Verde e Amarela e que o aumento do limite do consignado também valerá para beneficiários do BPC. “Todas as pessoas do Auxílio Brasil poderão fazer consignado com taxas de juros pequenas”, acrescentou.

Estadão Conteúdo