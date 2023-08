Santander se antecipa e começa a desativar transferência por DOC

Alguns dos clientes receberam notificações no celular sobre o fim do DOC. Outros, quando vão efetuar uma transferência para contas de outro banco

O Santander antecipou a desativação das transferências via DOC (Documento de Ordem de Crédito) e esse serviço já não aparece para vários correntistas no aplicativo do banco. A instituição havia comunicado o fim do sistema em julho, mas na ocasião informou que o encerramento ocorreria a partir de setembro.

Alguns dos clientes receberam notificações no celular sobre o fim do DOC. Outros, quando vão efetuar uma transferência para contas de outro banco, recebem o aviso: “A transferência via DOC foi descontinuada, utilize a TED (Transferência Especial de Crédito) para suas transferências”. “As transações agendadas serão mantidas e concluídas.”

A reportagem questionou o Santander se a opção já foi desativada para todos os clientes, mas não teve resposta até as 9h50 desta quarta.

Em maio, a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) divulgou que os bancos associados à entidade deixariam de oferecer as operações de transferência via DOC até 29 de fevereiro de 2024. O serviço será desativado para pessoas físicas e jurídicas.

É incerto se outros bancos já começaram a desativação. Questionada, a Febraban disse que não monitora o andamento.

As transferências feitas por meio do DOC são efetivadas um dia depois de o banco receber a ordem e são limitadas a R$ 4.999,99.

Já o TED permite transferência com valores acima de R$ 5.000. Se a transação ocorrer até as 17h, o dinheiro entra na conta no mesmo dia, caso contrário só no próximo dia útil. O DOC, por sua vez, cai na conta no dia útil seguinte ou em até dois dias úteis em caso de finais de semana, feriados ou realizado após às 22h.

Os bancos mantêm diferentes tarifas por essas transações em seus diferentes canais de atendimento ao cliente.