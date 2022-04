Recuperação de dívidas de empresas em 2021 é a maior em quatro anos

O segmento de utilities, que inclui prestadores de serviços como água, gás e energia, teve o melhor resultado, com 55% de quitação

Joana Cunha

São Paulo, SP

O ano de 2021 encerrou com a maior média de dívidas recuperadas desde 2018, quando o Serasa Experian começou a monitorar o índice.

Segundo o levantamento, 46,5% dos débitos foram ressarcidos pelas empresas inadimplentes em até 60 dias após a negativação no ano passado. As dívidas de mais de R$ 10 mil foram as mais recuperadas.

O segmento de utilities, que inclui prestadores de serviços como água, gás e energia, teve o melhor resultado, com 55% de quitação. Depois, vem o varejo, que recuperou quase 50% das dívidas.

Além da melhora no fluxo de caixa com a retomada das atividades, as empresas recorreram a políticas de crédito para pagar suas dívidas, segundo o economista do Serasa Experian, Luiz Rabi.

Ele pondera, no entanto, que a inflação e os juros altos podem frear a recuperação.