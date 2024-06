Projeção para saldo total de crédito em 2024 passa de +9,4% para +10,8%, diz BC no RTI

O Banco Central aumentou a sua projeção de crescimento do saldo total de crédito em 2024, de 9,4% para 10,8%. A estimativa para o saldo de operações de pessoas físicas passou de 10,2% para 11,0% e, para empresas, foi alterada de 8% para 10,5%. As revisões foram divulgadas no Relatório Trimestral de Inflação (RTI) desta quinta-feira, 27.

A estimativa de crescimento do saldo do crédito livre, que não usa recursos da poupança ou do BNDES, passou de 8,9% para 10,0%. Nesse segmento, o BC ajustou a projeção para o crédito às pessoas físicas de 10% para 11,5%. No caso das empresas, a estimativa passou de 7,5% para 8,0%.

A projeção do BC para o saldo de crédito direcionado, que usa recursos da poupança e do BNDES, passou de 10% para 12,0%. Dentro do crédito direcionado, a projeção do saldo para as pessoas físicas ficou em 10,5%. No caso das pessoas jurídicas, foi revisada de 9% para 15,0%.

Estadão conteúdo