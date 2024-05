Projeção do Focus de PIB de 2024 segue em 2,05% e de PIB de 2025 continua em 2%

A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2024 ficou estável em 2,05%. Um mês atrás, estava em 2,02%. Considerando apenas as projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa intermediária caiu de 2,02% para 2%.

A mediana para o crescimento do PIB de 2025 continuou em 2% pela 24ª semana consecutiva. Levando em conta apenas as estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, permaneceu no mesmo nível, de 2%.

O mercado também não alterou as projeções de crescimento do PIB em um prazo mais longo. A estimativa para 2026 permaneceu em 2% pela 42ª semana consecutiva. A mediana para 2027 também continuou em 2%, pela 44ª leitura seguida.

O Ministério da Fazenda espera que o PIB de 2024 cresça 2,5%. Já o Banco Central estima um crescimento menor, de 1,9%, segundo o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de março.

Estadão Conteúdo