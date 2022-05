Produção industrial tem leve avanço de 0,3% em março

Mesmo com o desempenho positivo em março, a produção industrial segue abaixo do patamar pré-pandemia

A produção industrial brasileira teve variação positiva de 0,3% em março, na comparação com fevereiro, informou nesta terça-feira (3) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O resultado veio próximo das projeções do mercado financeiro. Analistas consultados pela agência Bloomberg esperavam elevação de 0,2% na mediana.

Mesmo com o desempenho positivo em março, a produção industrial segue abaixo do patamar pré-pandemia. Está em nível 2,1% inferior ao de fevereiro de 2020, antes da crise sanitária.

O IBGE também informou que o indicador teve queda de 4,5% no acumulado dos três primeiros meses do ano. Em 12 meses até março, houve alta de 1,8%, mas a intensidade vem sendo reduzida desde agosto de 2021 (7,2%).

A indústria ainda tenta se recuperar dos impactos da pandemia. Ao longo da crise sanitária, o setor foi afetado por uma combinação de fatores que envolve escassez de insumos e disparada de preços de matérias-primas.

De acordo com André Macedo, gerente da pesquisa do IBGE, as plantas industriais ainda sentem o aumento dos custos de produção e a escassez de algumas matérias-primas. “Além disso, a inflação vem diminuindo a renda disponível, e os juros sobem e encarecem o crédito. O mercado do trabalho, que apresenta alguma melhora, ainda mostra índices como uma massa de rendimentos que não avança”, lembra Macedo.

A partir de fevereiro deste ano, o setor registrou uma preocupação a mais com os efeitos da Guerra da Ucrânia.

O conflito no Leste Europeu fez as cotações de commodities agrícolas e do petróleo dispararem em um primeiro momento no mercado internacional. Além de pressionar preços, a guerra tende a atrasar a normalização do abastecimento de insumos, segundo analistas.

Os olhares internacionais também estão voltados neste momento para a China, que registrou novos surtos de Covid-19. O quadro sanitário gerou fortes restrições à circulação de pessoas e mercadorias no país asiático, o que também traz riscos à reorganização das cadeias produtivas globais.

Frente a março de 2021, a produção industrial brasileira teve queda de 2,1%, oitava taxa negativa consecutiva nessa comparação, informou o IBGE. Analistas do mercado esperavam retração de 2,9%, conforme a Bloomberg.