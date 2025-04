Principal feira agro do Centro-Oeste supera 2024 e vende R$ 10 bi

MARCELO TOLEDO

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS)

Maior feira de máquinas e implementos agrícolas do Centro-Oeste brasileiro, a Tecnoshow Comigo, em Rio Verde (GO), encerrou sua 22ª edição nesta sexta-feira (11) com mais de R$ 10 bilhões em intenções de negócios.

O anúncio foi feito pela organização no final da tarde, após cinco dias de feira no CTC (Centro Tecnológico Comigo), e marca uma retomada no crescimento das vendas depois de um recuo registrado na edição do ano passado.

A feira goiana anunciou ter gerado R$ 9,34 bilhões em negócios na edição do ano passado (R$ 9,85 bilhões, atualizados pela inflação), ante os R$ 12,17 bilhões de 2023 (R$ 11,1 bilhões, em valores nominais). Isso significa que as intenções de vendas deste ano superaram o desempenho da edição anterior, mas ainda estão abaixo do patamar registrado há dois anos.

“[Empresários] Vieram um pouco desanimados para a feira e nós também estávamos muito apreensivos, mas teve bancos com juros mais baratos […] Os empresários estão satisfeitos com os negócios que fizeram”, disse o presidente do conselho de administração da cooperativa Comigo, Antonio Chavaglia, em entrevista coletiva.

O Banco do Brasil superou a sua estimativa inicial, que era a de acolher R$ 2 bilhões em propostas.

Segundo o banco, foi o melhor resultado nos 22 anos da feira.

A Tecnoshow reuniu no total 140 mil visitantes, 35,5 mil deles na última quarta-feira (9), e contou com 695 expositores.

O cenário apontado por empresas ouvidas pela reportagem foi de otimismo com os negócios. É o caso da Vittia, por exemplo, uma das principais fábricas de biológicos da América Latina.

“Os negócios não acabam com o último dia da feira e estamos bastante animados com os negócios gerados durante o evento e com as intenções de compra que surgiram durante a Tecnoshow deste ano”, disse Rodrigo Agnesini, diretor comercial da empresa.

Segundo a Prefeitura de Rio Verde, o comércio local teve um incremento de R$ 90 milhões por causa do evento, 8,7% mais que na edição do ano passado, e contou com 100% de ocupação na rede hoteleira. Motéis foram adaptados para atender o fluxo de visitantes para a feira agrícola.

No aeroporto, aviões e helicópteros fizeram 285 pousos e decolagens entre segunda-feira (7) e esta sexta.

A organização anunciou nesta sexta que a 23ª edição da Tecnoshow acontecerá entre 6 e 10 de abril do próximo ano.