Preço da gasolina recua 0,4% nos postos na semana de 11 a 17 de junho, diz ANP

O preço da gasolina voltou a cair na semana de 11 a 17 de junho, depois de ter subido na semana anterior após quatro quedas seguidas. O combustível recuou 0,4%, para um preço médio de R$ 5,40 o litro. O diesel também registrou queda no preço médio apurado nos postos de abastecimento no período, de 0,6%, para R$ 5,10 o litro, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O gás de cozinha segue em movimento de queda, com o preço médio atingindo R$ 103,15 o botijão de 13 quilos do Gás Natural Liquefeito (GLP).

O preço da gasolina ainda não reflete a queda de R$ 0,13 por litro anunciada pela Petrobras esta semana, e que passou a valer a partir desta sexta-feira. O combustível foi impactado na semana passada pela volta da cobrança de ICMS em uma nova metodologia, que aumentou o valor do imposto em alguns estados.

Estadão conteúdo