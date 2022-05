Prazo para pagar Imposto de Renda no débito vence nesta terça-feira (10)

Depois desse prazo, segundo a Receita Federal, ainda é possível parcelar o tributo e pagá-lo por débito, mas somente a partir da segunda parcela

Cristiane Gercina

São Paulo, SP

O contribuinte que pretende pagar o Imposto de Renda 2022 em débito automático deve correr. O prazo final para quitar a cota única do IR ou colocar todas as cotas em débito automático desde a primeira parcela acaba às 23h59 desta terça-feira (10).

Depois desse prazo, segundo a Receita Federal, ainda é possível parcelar o tributo e pagá-lo por débito, mas somente a partir da segunda parcela. Para a primeira cota ou cota única, o pagamento terá de ser por Darf (Documento de Arrecadação das Receitas Federais) até 31 de maio, último dia para enviar a declaração do IR.

A Receita recebeu pouco mais de 20 milhões de declarações do Imposto de Renda 2022 até as 11h desta segunda-feira (9). Para este ano, são esperados 34,1 milhões de documentos. Quem tem IR a pagar pode parcelar em até oito vezes. Para valores de R$ 10 a R$ 100, o contribuinte deve pagar em cota única.

O contribuinte também deve ficar atento às datas de vencimentos dos Darfs. Quem coloca em débito automático deve monitorar se houve ou não o desconto no seu banco. Se atrasar, paga multa e juros.

VEJA O CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DO IR 2022:

Cota; Vencimento

1ª; 31/mai

2ª; 30/jun

3ª; 29/jul

4ª; 31/ago

5ª; 30/set

6ª; 31/out

7ª; 30/nov

8ª; 29/dez

Quem atrasa o pagamento do imposto devido está sujeito à multa de 0,33% por dia, limitada a 20% sobre o valor da parcela. Os especialistas alertam de que, se deixar para o dia 31, é preciso saber dos prazos de seu banco para conseguir pagar o imposto na data correta.

Outra dica é o pagamento do Darf por meio de Pix, uma das novidades da Receita Federal para o Imposto de Renda deste ano. Neste caso, o documento de arrecadação será emitido pelo programa com QR code para a quitação dos valores.

Richard Domingos, da Confirp Consultoria Contábil, diz que, para os que estão com dificuldades financeiras, adiar o pagamento e fazê-lo por meio de Darf até o dia 31 de maio pode ser uma saída, mas sempre prestando atenção para não perder o prazo e endividar-se ainda mais com isso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

COMO COLOCAR O IMPOSTO DE RENDA EM DÉBITO AUTOMÁTICO

Após o preenchimento da declaração do IR, vá em “Ficha”, em “Resumo da Declaração” e “Cálculo do Imposto” Informe seus dados bancários (banco, agência e número da conta) Escolha o número de cotas e se será por débito automático Informe também se o parcelamento vai ser a partir da primeira cota ou cota única (para entrega até 10 de maio) ou se será a partir da segunda cota Envie o IR e salve o recibo Caso o contribuinte não tenha feito a opção pelo débito automático na declaração e queira aderir depois é possível acessar o Portal e-CAC, em “Meu Imposto de Renda”. Em “Pagamento”, selecione “Consultar, Autorizar e Cancelar Débito Automático”. No e-CAC, também é possível emitir Darf e alterar o número de cotas do IR, além dos dados bancários sem precisar retificar a declaração.

COMO SABER QUANTO PAGAREI DE IMPOSTO?

O contribuinte só consegue saber quanto pagará de Imposto de Renda ao preencher toda a sua declaração. Ao informar ao fisco seus ganhos e gastos, além de investimentos e bens, o programa gera automaticamente a informação se haverá restituição ou se é preciso pagar o tributo.

A restituição ocorre quando o trabalhador pagou mais imposto do que deveria no ano-base, que nesta declaração é 2021. Quem pagou menos terá de quitar a diferença agora, por isso a declaração é chamada de ajuste anual.

É muito importante preencher todos os dados corretamente, com documentação que prove direito às deduções legais. O contribuinte consegue deduzir despesas com saúde, educação, dependentes e previdência privada, entre outras.