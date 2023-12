Powell diz que FOMC não precisa agir com ‘pressa’ e vê inflação ‘na direção correta’

Em discurso na Spelman College, em Atlanta, Powell reiterou que a instituição agora pode seguir de maneira “cautelosa”

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou nesta sexta-feira, 1º de dezembro, que o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) não precisa agir “com pressa” daqui para frente no ciclo monetário, depois de ter apertado a política de maneira agressiva desde 2022.

Em discurso na Spelman College, em Atlanta, Powell reiterou que a instituição agora pode seguir de maneira “cautelosa”.

No entendimento dele, a inflação permanece acima da meta, mas “está indo na direção correta”.

“A economia repetidamente nos surpreendeu”, ressaltou Powell, em referência à resiliência da atividade.

Emprego e ‘pouso suave’

O presidente do Federal Reserve reiterou que vê um caminho possível para retornar a inflação à meta de 2% sem impor perdas significativas no nível de emprego – fenômeno conhecido no mercado pelo termo “pouso suave”.

Na sessão de perguntas e respostas na Spelman College, Powell lembrou que, historicamente, campanhas de aperto monetário costumam ter impacto negativo forte no mercado de trabalho. No entanto, segundo ele, esse resultado não tem sido observado ultimamente.

Powell expressou confiança de que o Fed está a caminho de assegurar o pouso suave, embora algum enfraquecimento da atividade seja esperado.

Questionado sobre o que considera “divertido” na sua vida, Powell brincou que gosta de ver um relatório de inflação que aponta progressos na retomada da estabilidade de preços.

Estadão Conteúdo