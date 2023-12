Bolsa cai e dólar sobe antes de discurso de Powell

Folhapress

São Paulo – SP

A Bolsa brasileira caía na manhã desta sexta-feira (1°) após ter fechado seu melhor mês em três anos no pregão da véspera, enquanto o dólar continuava em trajetória de alta. As atenções do mercado estarão voltadas para um discurso do presidente do Fed (Federal Reserve, o banco central americano), Jerome Powell, marcado para as 13h.

A recente subida da Bolsa teve como principal motivador justamente as expectativas de queda nos juros americanos. Por isso, a fala de Powell será acompanhada de perto por investidores.

Leonel Mattos, analista de inteligência de mercados da StoneX, disse que a fala de Powell será importante especialmente porque alguns de seus colegas no Fomc (comitê de política monetáraia dos EUA, na sigla em inglês), como o diretor Christopher Waller, indicaram nesta semana que estariam satisfeitos com o atual nível de aperto monetário e com a evolução da inflação, gerando a possibilidade de cortes de juros caso o cenário favorável se mantenha.

“Por isso as falas do presidente da autarquia, Jerome Powell, serão importantes, porque elas podem dar peso a esta nova informação ou tentar frear um pouco as apostas de mercado, tentando tirar peso. Powell vai ser realmente o fiel da balança no discurso de hoje”, disse Mattos.

A perspectiva de juros mais baixos nos Estados Unidos costuma levar a um redirecionamento de recursos para países mais rentáveis, ainda que mais arriscados, como o Brasil.

Na cena doméstica, alguns operadores têm alertado para uma tendência sazonal de alta do dólar conforme o fim do ano se aproxima e as empresas se preparam para enviar recursos ao exterior.

A Bolsa, por sua vez, tende a ser beneficiada por juros menores, mas passa por um movimento de correção após a forte alta recente.

Às 11h16, o Ibovespa caía 0,40%, aos 126.814 pontos, enquanto o dólar avançava 0,43%, cotado a R$ 4,936.