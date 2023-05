Petróleo fecha em queda por preocupação com estagnação da dívida nos EUA

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em julho recuou 1,33% a 76,41 dólares

Os preços do petróleo recuaram nesta quarta-feira (10), enquanto a estagnação do teto da dívida americana começou a preocupar o mercado, ao mesmo tempo em que as reservas de petróleo aumentaram nos Estados Unidos, o que tampouco costuma favorecer os preços.

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em julho recuou 1,33% a 76,41 dólares. Enquanto isso, em Nova York, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em junho perdeu 1,56% a 72,56 dólares.

