Petrobras fecha 2º trimestre com lucro de R$ 54,3 bilhões, alta de 26,8%

A Petrobras fechou o segundo trimestre deste ano com lucro de R$ 54,3 bilhões, 26,8% a mais do que há um ano, e 21,9% maior que o registrado no primeiro trimestre de 2022, segundo informou a companhia à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta quinta-feira, 28.

Já o lucro líquido recorrente no segundo trimestre ficou em R$ 45 bilhões, 10,1% a mais que um ano atrás e 3,4% superior ao do trimestre imediatamente anterior.

A receita de vendas no período subiu 54,4%, para R$ 170,9 bilhões, frente ao segundo trimestre de 2021, e 20,7% em relação ao primeiro trimestre deste ano. O Ebitda, que mede a capacidade de geração de caixa da companhia, teve alta de 58,6% contra o segundo trimestre do ano passado e avanço de 26,4% em relação ao trimestre anterior, para R$ 98,2 bilhões.

Em carta divulgada junto ao relatório financeiro, o diretor financeiro e de relacionamento com investidores, Rodrigo Araujo Alves, disse na abertura do balanço que esse resultado “mostra a resiliência e a solidez da companhia”.

Estadão Conteúdo